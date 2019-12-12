В Израиле партии не смогли договориться: прийдется провести третьи за год парламентские выборы

/ Фото: Pixabay

Израильские политические партии не смогли в срок договориться о формировании коалиционного правительства и потому теперь стране предстоит провести уже третьи парламентские выборы за год.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Дедлайн на формирование правительства истек в полночь. При этом все серьезные попытки договориться о коалиции были прекращены ещё ранее на этой неделе.

Реклама

В Кнессете теперь обсуждают законопроект, который предусматривает поведение выборов 2 марта 2020. В противном случае "автоматической" датой будет 10 марта, на которую придется еврейский праздник Пурим.

Напомним, что осеньюЦентральная избирательная комиссия Израиля опубликовала окончательные результаты голосования 17 сентября, в ходе которого партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху получила 32 места, а блок "Кахоль-Лаван" Бени Ганца – 33 места в парламенте. Однако кандидатура Нетаньяху в качестве премьера получила поддержку 55 депутатов Кнессета, а кандидатуру Ганца поддержали 54 депутата.

В тренде Импичмент Трампа: демократы официально выдвинули два обвинения

Такими были результаты вторых парламентских выборов в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты – правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" – получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

Напомним, что Биньямин Нетаньяху считает, что Украина сейчас имеет возможность для быстрого развития экономического потенциала. Для этого он посоветовал изучить опыт израильского правительства.

Ранее с Нетаньяху встретился президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что товарооборот между странами превысил миллиард долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама