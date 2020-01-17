Трюдо предложил передать черные ящики самолета МАУ на экспертизу во Францию

Фото: president.gov.ua

Иранской стороне следует передать черные ящики сбитого украинского лайнера на экспертизу во Францию. Об этом заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Иран не обладает достаточными техническими возможностями, которые необходимы для быстрого анализа данных с поврежденных черных ящиков", — сказал он. По словам Трюдо, Ирану следует передать черные ящики для изучения Франции.

Также мы писали о том, когда и где попрощаются с погибшими украинцами.

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Ранее стало известно, когда тела погибших в катастрофе самолета МАУ передадут в Украину.

Также Украина и четыре страны согласовали с Ираном ход расследования катастрофы самолета МАУ.

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Сайт "Сегодня" писал о том, что Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к властям Ирана с просьбой передать украинским правоохранителям бортовые самописцы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого над Тегераном 8 января.

Напомним, 13 января президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг сбитого в Иране авиалайнера компании МАУ. Президент Франции выразил соболезнования в связи катастрофой лайнера Boeing 737 компании МАУ близ аэропорта Тегерана, ответственность за которую взяли на себя власти Ирана. "Он подтвердил свою поддержку своему (украинскому) коллеге и заявил об участии Франции в проведении расследования, призванного установить все обстоятельства трагедии", – отмечает Елисейский дворец.

15 января Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Главы государств обсудили самые чувствительные для украинцев вопросы: сбитый самолет МАУ, транзит газа и оккупированный Донбасс.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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