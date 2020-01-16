Катастрофа самолета МАУ: когда и где попрощаются с погибшими украинцами

19 января в 11:00 бортом МЧС в Украину будут доставлены тела погибших

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Сайт "Сегодня" узнал подробности похорон погибших украинцев из-за крушения самолета МАУ в Иране.

Об этом сообщили родственники погибших.

19 января в 11:00 бортом МЧС в Украину будут доставлены тела погибших. Траурный кортеж сопроводит тела в терминал В, где состоится чествование памяти. Ориентировочно оно продлится до 14:00-15:00.

Церемония прощания будет организована с 14-15:00 до 19-20:00 ориентировочно.

Далее тела на катафалках в сопровождении автобусов с людьми отправятся по тем адресам, которые укажут родные. Также они могут оставаться в терминале, если церемония похорон начнется оттуда.

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По предварительной информации, похороны погибших украинцев состоятся в 10 разных локациях в Украине.

Владимира Гапоненко и Алексея Наумкина похоронят в Берковцах на общем мемориале. Сергея Хоменко кремируют в Борисполе. Марию Микитюк похоронят в Ивано-Франковской области. Тело Екатерины Статник похоронят в Херсонской область в белом гробу, в который вложат купленное мамой свадебное платье. С Игорем Матьковым попрощаются в Козелеце, а с Денисом Лыхно – в Переяслав-Хмельницком.

Валерию Овчарук кремируют в Берковцах.

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Юлию Сологуб похоронят в на Дарницком кладбище, а Ольгу Кобюк – на Лесном, Елену Малахову — в Белогородке.

Ранее стало известно, когда тела погибших в катастрофе самолета МАУ передадут в Украину.

Также Украина и четыре страны согласовали с Ираном ход расследования катастрофы самолета МАУ.

Сайт "Сегодня" писал о том, что Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к властям Ирана с просьбой передать украинским правоохранителям бортовые самописцы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого над Тегераном 8 января.

Напомним, 13 января президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг сбитого в Иране авиалайнера компании МАУ. Президент Франции выразил соболезнования в связи катастрофой лайнера Boeing 737 компании МАУ близ аэропорта Тегерана, ответственность за которую взяли на себя власти Ирана. "Он подтвердил свою поддержку своему (украинскому) коллеге и заявил об участии Франции в проведении расследования, призванного установить все обстоятельства трагедии", – отмечает Елисейский дворец.

15 января Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Главы государств обсудили самые чувствительные для украинцев вопросы: сбитый самолет МАУ, транзит газа и оккупированный Донбасс.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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