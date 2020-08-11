"У Светланы не было выбора": стало известно, как Тихановская покинула Беларусь

Главную соперницу Александра Лукашенко в президентской гонке Светлану Тихановскую вывезли из страны беларусские власти. Отъезд Тихановской позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Об этом рассказала Ольга Ковалькова – доверенное лицо Тихановской, сообщает портал TYT.BY.

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"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы.

Сейчас у нас две задачи: защитить наш выбор и остановить кровопролитие. Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях", – говорят собеседники агенства.

Как сообщалось, вторая протестная ночь в Беларуси подошла к концу, и люди разошлись по домам. В эту ночь в Минске машины протаранили строй ОМОНа, а протестующие начали строить баррикады на улицах. Участники митингов бросали "коктейли Молотова".

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Напомним, что после оглашения официальных результатов президентских выборов 9 августа в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. А в стычках с силовиками в Минске ранили водителя автобуса.

Видео: Telegram-канал Mash

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