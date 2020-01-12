Угрожают не отдать тела: в Иране СМИ пишут о запугивании родственников погибших в авиакатастрофе

/ Фото: Reuters

Спецслужбы Ирана начали угрожать родственникам погибших граждан в сбитом самолете МАУ. Они говорят, что могут не вернуть тела их близких. Об этом сообщается на странице Iran International English в Twitter.

Это якобы произойдет, если иранцы будут общаться с персидскими СМИ, которые работают за рубежом.

"Согласно сообщениям, полученным Iran International English, спецслужбы в Иране предупредили семьи жертв с иранским гражданством, чтобы они не давали интервью персидским СМИ за пределами Ирана, если хотят получить останки своих близких", – говорится в сообщении.

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В свою очередь официальные лица Ирана уверяют, что намерены максимально поддерживать семьи погибших.

Представитель МИД республики Аббас Мусави заявил, что власти Ирана учредили специальную рабочую группу для решения консульских вопросов семей жертв авиакатастрофы.

Напомним, в Иране студенты вышли на акции протеста с требованием наказать виновных в крушении самолета МАУ. Между протестующими и полицией произошли столкновения.

Кроме того, Трамп обратился к протестующим в Иране на персидском языке. Американский президент поддержал протесты.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Больше об этом читайте в специальной хронике:"Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)" .

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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