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Угрожают не отдать тела: в Иране СМИ пишут о запугивании родственников погибших в авиакатастрофе

12 января, 11:18

Спецслужбы запретили родственникам погибших общаться с персидскими журналистами

/ Фото: Reuters

Спецслужбы Ирана начали угрожать родственникам погибших граждан в сбитом самолете МАУ. Они говорят, что могут не вернуть тела их близких. Об этом сообщается на странице Iran International English в Twitter.

Это якобы произойдет, если иранцы будут общаться с персидскими СМИ, которые работают за рубежом.

"Согласно сообщениям, полученным Iran International English, спецслужбы в Иране предупредили семьи жертв с иранским гражданством, чтобы они не давали интервью персидским СМИ за пределами Ирана, если хотят получить останки своих близких", – говорится в сообщении.

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В свою очередь официальные лица Ирана уверяют, что намерены максимально поддерживать семьи погибших.

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Представитель МИД республики Аббас Мусави заявил, что власти Ирана учредили специальную рабочую группу для решения консульских вопросов семей жертв авиакатастрофы.

Напомним, в Иране студенты вышли на акции протеста с требованием наказать виновных в крушении самолета МАУ. Между протестующими и полицией произошли столкновения.

Кроме того, Трамп обратился к протестующим в Иране на персидском языке. Американский президент поддержал протесты.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Больше об этом читайте в специальной хронике:"Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)" .

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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