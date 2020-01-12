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EASA рекомендует авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана

12 января, 09:12

Такой призыв Европейское агентство безопасности полетов опубликовало после заявления о случайном сбивании пассажирского самолета

/ Фото: Reuters

Европейским авиакомпаниям стоит избегать воздушного пространства Ирана до дальнейшего уведомления.

Об этом Европейское агентство безопасности полетов (EASA) заявило после признания Ирана, что его вооруженные силы по неосторожности сбили украинский авиалайнер.

Рекомендация дополняет более раннюю, согласно которой национальные власти запрещают авиакомпаниям пролетать над Ираном ниже 25 000 футов.

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Она была выпущена "в свете заявления Ирана о том, что его вооруженные силы случайно сбили украинский пассажирский самолет".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель получил письмо от главы МИД Ирана Джавада Зарифа о катастрофе украинского пассажирского самолета.

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Напомним, командующий военно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде заявил, что ответственность за крушение украинского лайнера принял на себя Корпус стражей исламской революции.

Кроме того, мы писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что у Киева были доказательства того, что "Боинг" МАУ в Иране сбила ракета, еще до заявлений об этом от западных спецслужб.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Больше об этом читайте в специальной хронике:"Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран безопасность полеты авиакатастрофа авиакомпания МАУ воздушное пространство EASA авиакрушение в Иране

Источник: Reuters

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