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В Багдаде прогремела серия взрывов, много пострадавших

23 февраля, 02:39

Сообщается о как минимум 17 пострадавших

В столице Ирака Багдаде прогремела серия взрывов. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По предварительным данным, в разных районах города сработали почти одновременно семь взрывных устройств. Сообщается о как минимум 17 пострадавших.

В настоящее время на месте происшествий работают сотрудники специальных служб.

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Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял.

Напомним, 20 января в Багдаде в "зеленой зоне" упали три ракеты "Катюша".

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Кроме того, в результате обстрела американской базы в Ираке 11 солдат получили контузии. 11 американских военнослужащих были контужены при ударе Ирана 8 января по базе Айн-эль-Асад на территории Ирака.

Напомним, в ночь на 8 января Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулейманиподверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, – Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

Также СМИ сообщили о том, что Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам.

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