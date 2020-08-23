В Беларуси простились с Никитой Кривцовым, которого нашли повешенным после акций протеста

С футбольным фанатом простились на стадионе

В белорусском Молодечно сегодня, 23 августа, простились с повешенным после акций протеста футбольным фанатом Никитой Кривцовым.

Реклама

Как сообщает telegram-канал Nexta Live, прощание с фанатом прошло символично – на городском стадионе.

Как известно, тело одного из пропавших еще 12 августа демонстрантов, 28-летнего Никиты Кривцова, который в тот день отправился на работу из Минска в Королев Стан, нашли повешенным в лесопарке в Минске.

Сначала сообщалось, что на теле Кривцова обнаружены следы избиений, однако официально эта информация не подтвердилась.

По информации белорусских СМИ, родные искали Кривцова в тюрьмах и больницах в течение 10 дней. Полиция объявляла его пропавшим без вести.

Реклама

В тренде Тихановская не вернется в Беларусь, пока Лукашенко у власти

Напомним, сначала было известно о двух жертвах, погибших во время акций протеста. Об одном погибшем в Минске – Александре Тарайковском. Вторая жертва демонстраций -25-летний Александр Вихор – умер в Гомеле.

18 августа в Беларуси официально подтвердили смерть третьего участника акций – на Партизанском проспекте в Минске автомобиль "Рено" насмерть сбил 19-летнего парня.

В ООН подсчитали, что в Беларуси погибли четверо участников протестов, еще восемь считаются пропавшими без вести.

Правозащитники общественного объединения "Звяно" считают, что погибших участников протестов не менее пяти, но Следственный комитет Беларуси категорически опровергал эту информацию.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама