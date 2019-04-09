Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Бразилии сделали четкое заявление по вторжению в Венесуэлу

Сегодня, 11:55

Меры воздействия на Венесуэлу уже реализуются политическими и экономическими способами

Фото: AFP
В Бразилии сделали четкое заявление по вторжению в Венесуэлу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c5c/982/5cac5c9829fda.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c5c/982/5cac5c9829fda.jpg Другие страны Меры воздействия на Венесуэлу уже реализуются политическими и экономическими способами

Власти Бразилии не рассматривают возможность военного вмешательства в Венесуэлу в качестве одной из мер для урегулирования кризиса в Боливарианской Республике. Об этом в понедельник заявил вице-президент крупнейшей южноамериканской страны Антониу Гамилтон Моурау на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом.

"Ни одна из наших стран (Бразилия и США – Ред.) не собирается вторгаться на территорию Венесуэлы. Меры воздействия (на Венесуэлу) уже реализуются политическими и экономическими способами", - отметил Моурау, слова которого приводит бразильская газета "Фолья ди Сан-Паулу".

Вместе с тем он призвал вооруженные силы (ВС) Венесуэлы, которые сохраняют лояльность президенту страны Николасу Мадуро, "противостоять саботажным действиям" со стороны "колективос" – вооруженных проправительственных группировок.

"Члены таких группировок – преступники, которые взяли в руки оружие. Если они нарушат порядок в стране, то ВС Венесуэлы должны нейтрализовать их", - указал Моурау.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что внешнее военное вмешательство в венесуэльский внутриполитический кризис может привести к партизанской войне. Он напомнил, что в приграничном регионе страны действуют бандформирования, террористические группы и наркоторговцы, совершающие незаконные вылазки на территорию соседней Колумбии. Глава государства вновь подтвердил отсутствие у Бразилии намерений военного вмешательства в дела Боливарианской республики.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Бразилия, Венесуэла, Мадуро

Вы сейчас просматриваете новость " В Бразилии сделали четкое заявление по вторжению в Венесуэлу". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент Бразилии предупредил о серьезных последствиях военного вторжения в Венесуэлу

Сегодня, 08:48

В приграничном регионе страны действуют бандформирования, террористические группы и наркоторговцы

Президент Бразилии не исключил вторжения в Венесуэлу

Сегодня, 06:27

По словам президента Бразилии, не следует допустить, чтобы Венесуэла превратилась в новую Кубу или Северную Корею

В администрации США обеспокоены ростом влияния России на Ближнем Востоке

Сегодня, 03:00

Вашингтон никому не запрещает вести переговоры с Россией

В Венесуэле озвучили рекордный срок восстановления системы электроснабжения

Сегодня, 00:01

В Венесуэл речь идет сначала о краткосрочном периоде до 30 дней, а потом и плане на год

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев

Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?

10 звездных родителей с психическими расстройствами

Идеальный вес женщины (таблица)

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Бельгия - Россия 3:1. Видео голов и обзор матча

В Украине начинают снос "хрущевок"

Очаровательная итальянка: эффектные фото

Легендарные актрисы прошлого: ТОП-25 поразительных фактов о них
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Дмитрий Маликов опубликовал теплый снимок с годовалым сыном

Как стирать пуховик в стиральной машине

6 привычек, которые программируют на бедность