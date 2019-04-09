В Бразилии сделали четкое заявление по вторжению в Венесуэлу

Меры воздействия на Венесуэлу уже реализуются политическими и экономическими способами

Фото: AFP

В Бразилии сделали четкое заявление по вторжению в Венесуэлу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c5c/982/5cac5c9829fda.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c5c/982/5cac5c9829fda.jpg 2019-04-09T11:55:00+03:00 Другие страны Меры воздействия на Венесуэлу уже реализуются политическими и экономическими способами

Власти Бразилии не рассматривают возможность военного вмешательства в Венесуэлу в качестве одной из мер для урегулирования кризиса в Боливарианской Республике. Об этом в понедельник заявил вице-президент крупнейшей южноамериканской страны Антониу Гамилтон Моурау на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом.

"Ни одна из наших стран (Бразилия и США – Ред.) не собирается вторгаться на территорию Венесуэлы. Меры воздействия (на Венесуэлу) уже реализуются политическими и экономическими способами", - отметил Моурау, слова которого приводит бразильская газета "Фолья ди Сан-Паулу".

Вместе с тем он призвал вооруженные силы (ВС) Венесуэлы, которые сохраняют лояльность президенту страны Николасу Мадуро, "противостоять саботажным действиям" со стороны "колективос" – вооруженных проправительственных группировок.

"Члены таких группировок – преступники, которые взяли в руки оружие. Если они нарушат порядок в стране, то ВС Венесуэлы должны нейтрализовать их", - указал Моурау.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что внешнее военное вмешательство в венесуэльский внутриполитический кризис может привести к партизанской войне. Он напомнил, что в приграничном регионе страны действуют бандформирования, террористические группы и наркоторговцы, совершающие незаконные вылазки на территорию соседней Колумбии. Глава государства вновь подтвердил отсутствие у Бразилии намерений военного вмешательства в дела Боливарианской республики.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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