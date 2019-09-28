Выборы в Афганистане: девять взрывов и потерянная связь с 870 участками

В результате взрывов погиб как минимум один человек

/ Фото: AFP

Во время президентских выборов в Афганистане, где ранее ликвидировали одного из главарей Талибана, на избирательных участках произошло девять взрывов, а Независимая избирательная комиссия потеряла связь с 870 участками. Об этом сообщил глава секретариата НИК Хабиб ур-Рахман Нанг.

"Комиссия сохраняет связь с 4503 избирательными участками из 5373", — заявил он в комментарии телеканалу Tolo-News, добавив, что "связь потеряна с избирательными участками в провинциях Бадахшан, Тахар, Кундуз и Балх, где не действуют телекоммуникационные сервисы".

По его словам, НИК не располагает никакими данными о рабочем состоянии этих участков.

Также стало известно, что в ночь перед выборами на востоке страны, в провинции Нангархар, произошло девять взрывов, в результате которых один человек погиб и еще семеро получили ранения, сообщает телеканал 1TV.

Отметим, что в Афганистане проходят четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы. Избирательный процесс проходит в условиях постоянных угроз безопасности.

Представители движения "Талибан" не признали легитимность афганского правительства и в преддверии выборов объявили о намерении сорвать голосование и призвали граждан не идти на избирательные участки.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США с представителями движения "Талибан" о мирном урегулировании ситуации в Афганистане "мертвы".

За последний год США и талибы провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана.

Также мы сообщали о том, что в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.

Ранее сообщалось, что двое военнослужащих НАТО погибли во время выполнения задания в афганском Кабуле. Один военнослужащий был из Румынии, а второй – из Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что не менее пяти человек погибли, еще около 50 получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в Кабуле. А в апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.

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