В Индонезии произошло мощное землетрясение

Данные о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами не поступали

Фото: Pixabay

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в понедельник, 22 июля, у берегов Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в море в 277 км к северу от города Соронг в провинции Западное Папуа (около 125 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами не поступали.

Кроме того, землетрясение произошло в пятницу в Афинах, вызвав панику среди населения. Магнитуда подземного толчка составила 5,1-5,3.

Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.

Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера.

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