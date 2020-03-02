В Иране жестко ответили на предложение США помочь в борьбе с коронавирусом

Иран призывает Соединенные Штаты отменить санкции, которые мешают Тегерану бороться с распространением коронавируса в стране. Об этом в Twitter заявил советник иранского президента Хесамеддин Ашена, комментируя слова американского президента о том, что Вашингтон готов помочь Тегерану бороться с коронавирусом.

"Разве вы не понимаете, что коронавирус является международной проблемой? Чем больше он распространяется здесь, тем больше вероятность его распространения! Не ждите приглашения помочь сдержать вирус, отмените проклятые санкции, которые мешают нам быстро бороться с ним!" – написал Хесамеддин Ашена.

Ранее Дональд Трамп заявил, что власти США готовы оказать Ирану помощь в борьбе с коронавирусом, если иранская сторона об этом попросит.

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Тем временем госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон предлагал иранским властям помощь в борьбе с коронавирусом.

"Мы делали Исламской Республике Иран предложения о помощи… Мы ясно дали понять другим (странам) мира и региона, что гуманитарная помощь для противодействия коронавирусу в Иране – это то, что США в полной мере поддерживают. Мы продолжим это поддерживать в отношении всех стран", – сказал Помпео.

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Напомним, Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Куме. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет 978, при этом зафиксировано по меньшей мере 54 летальных исхода.

Известно, что среди заразившихся – вице-президент и пять депутатов парламента, один из которых, по данным иранских СМИ, умер. Работа иранского парламента приостановлена, всем депутатам предписано сдать анализы.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев не ехать в Иран.

Добавим, что премьер-министр Алексей Гончарук продолжает успокаивать украинцев. По его словам, все профильные службы работают над тем, чтобы не допустить инфекцию в Украину. Но даже если вирус прорвется на территорию нашей страны, мол, ничего страшного не случится.

Более подробно читайте в материале: Коронавирус "окружает" Украину: все подробности эпидемии, карта зараженных стран.

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