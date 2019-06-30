В Израиле освободили палестинского министра: был допрос
Задержание связано с сопровождением чилийского президента в мечети Аль-Акса
Израильские военные освободили палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хидми после допроса. Об этом в воскресенье сообщает палестинское информационное агентство Wafa.
По данным адвоката Хидми, задержание политика связано с сопровождением чилийского президента Себастьяна Пиньеры во время его посещения мечети Аль-Акса в Старом городе. Израильские военные допросили Хидми в связи с вероятным нарушением установленного Израилем суверенитета над Иерусалимом.
Напомним, что конфликт между Израилем и сектором Газа обострился. Около полуночи среды, 13 июня,система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру сектора Газа.
Как мы писали ранее, 4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа . Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет".
Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так,в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.
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