Президент Израиля поручил Бени Ганцу сформировать правительство: детали

Бени Ганц и Реувен Ривлин. Фото: REUTERS/NIR/DAM

Президент Израиля Реувен Ривлин вручил в среду лидеру центристского блока "Кахоль-Лаван", бывшему начальнику Генерального штаба Армии обороны Израиля Бени Ганцу мандат на формирование кабинета министров по итогам выборов 17 сентября.

На то, чтобы сформировать коалицию, Ганцу отведено 28 дней.

Ранее сообщалось, что в Израиле лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху оставил попытки сформировать новое правительство с участием партии своего конкурента "Кахоль Лаван" Бени Ганца.

"В последние недели я приложил все усилия, чтобы заставить Бени Ганца сесть за стол переговоров, все усилия по созданию широкого национального правительства, все усилия, чтобы избежать повторных выборов", – сказал Нетаньяху.

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Нетаньяху заявил, что он не смог сформировать правительство после сентябрьских выборов и возвращает мандат президенту Израиля Реувену Ривлину.

Партия Ганца "Кахоль Лаван" заявила о намерении сформировать "правительство либерального единства".

Если и Ганц потерпит неудачу, в течение трех недель любой депутат Кнессета может попытаться сформировать коалицию. Но если и это никому из парламентариев не удастся, стране не избежать проведения новых выборов через 90 дней.

РанееЦентральная избирательная комиссия Израиля опубликовала окончательные результаты голосования 17 сентября, в ходе которого партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху получила 32 места, а блок "Кахоль-Лаван" Бени Ганца – 33 места в парламенте. Однако кандидатура Нетаньяху в качестве премьера получила поддержку 55 депутатов Кнессета, а кандидатуру Ганца поддержали 54.

Напомним, премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху предложил в четверг, 19 сентября, своему основному сопернику на парламентских выборах – лидеру блока центристских партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу – создать правительство широкого единства. Однако тот отказался.

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты – правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" – получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

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