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В Китае число жертв тайфуна "Лекима" возросло до 18 человек

Сегодня, 15:16

14 людей числятся пропавшими без вести

/ Фото: AFP

В провинции Чжэцзян на востоке Китая жертвами мощного тайфуна "Лекима" стали 18 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Ранее мы писали о 13 погибших.

Кроме того, из-за действия стихии еще 14 людей числятся пропавшими без вести. Сейчас поисково-спасательные операции в регионе продолжаются. От удара стихии в провинции пострадали 3 миллиона 36 тысяч человек. Также тайфун разрушил не менее 200 жилых домов, еще 3,2 тыс. зданий нанесен различный ущерб.

Напомним, из потенциально опасных районов на востоке Китая из-за тайфуна "Лекима" заранее эвакуировали более 1 миллиона человек. Мощный тропический циклон, уже девятый по счету в этом сезоне, в ближайшие два дня принесет сильные ливни и шквалистый ветер в восточные провинции Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Чжэцзян и Шанхай.

Ранее мы сообщали, что супертайфун "Лекима" обрушился на материковую часть Китая. Он уже достиг побережья восточной провинции Чжэцзян. Скорость ветра в его пределах достигает около 50 м/с.

Также мы писали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

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Китай стихия тайфун погибшие пропавшие без вести

Источник: ТАСС

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