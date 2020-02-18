В Китае возросло число жертв коронавируса

За сутки были зафиксированы 98 смертей от заболевания, вызванного коронавирусом

/ Фото: REUTERS/Aly Song

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 1868, выздоровели более 12,5 тыс. человека. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

По его данным, за сутки были зафиксированы 98 смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, 1701 человек был выписан из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР превысило 72,4 тыс. человек, увеличившись за сутки на 1,8 тыс.

Ранее у россиянки, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин в порту японского города Иокогама, также выявлен коронавирус.

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Анализы еще почти ста человек на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японской Йокогамы из-за вспышки нового коронавируса COVID-19, показали наличие в их крови этой инфекции. Таким образом, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 454.

Ранее исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что сейчас происходит очень серьезная вспышка коронавируса, и у нее есть потенциал роста.

Напомним, что украинские ученые создали тест-системы для выявления нового коронавируса COVID-19. Разработка стоит 5 тысяч гривен и уже прошла все необходимые испытания.

Подробнее об этом читайте в спецтеме "Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня"

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