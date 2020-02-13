В Китае за сутки умерло рекордное с начала эпидемии коронавируса количество людей

/ Фото: REUTERS/Aly Song

В Китае за эти сутки от коронавируса умерло рекордное с начала эпидемии количество больных — 254 человек

Об этом пишет Associated Press.

Ранее за сутки погибло 242 человека.

Такие большие цифры показателей стали следствием пересчета Китаем количества больных.

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Стоит отметить, что в последние несколько дней цифры подозрений на заболевание коронавирусом выросли. Это связано с тем, что в Ухане ввелась совсем другая система контроля заболеваемости. Теперь не нужно обращаться к врачу при первых симптомах. Доктора сами ходят по квартирам и меряют температуру. Таким образом, те, кто сидел дома с кашлем и не собирался никуда выходить, после прихода доктора, автоматически зачисляется к тем людям, у кого подозревают болезнь.

Неожиданно в Поднебесной возникла и другая проблема. Начались преследования людей, которые переболели коронавирусом. От них все шарахаются, они стали изгоями. Один мужчина, вернувшийся после выздоровления в свое село жалуется, что соседи запрещают ему выходить из дома. Они оставляют ему на крыльце воду и еду, но просят, чтобы он не выходил.

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Ранее "Сегодня" уже писали о том, что доктор Комаровский рассказал о бесполезности тестов на коронавирус.

Также в Японии растет количество людей, инфицированных коронавирусом, среди пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. По состоянию на 13 февраля общее число зараженных коронавирусом на судне достигло 219 человек, включая одного сотрудника карантинной службы, работавшего на судне.

Также среди заразившихся коронавирусом на лайнере – двое украинцев. Сейчас они находятся в больнице Токио.

Случаи заражения коронавирусом в Украине не зафиксированы. А вот дефицит медицинских масок наблюдается: украинцы размели их с прилавков, и в некоторых аптеках не знают, когда маски появятся снова:

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