В Мексике власти увеличили количество силовиков в одном из самых опасных штатов

Предусматривается участие в операции 600 человек, 400 из сухопутных войск и 200 из Федеральной полиции

Фото: Pixabay

В Мексике власти увеличили количество силовиков в одном из самых опасных штатов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d76/71c/5c9d7671c30e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d76/71c/5c9d7671c30e4.jpg 2019-03-29T03:36:00+02:00 Другие страны Предусматривается участие в операции 600 человек, 400 из сухопутных войск и 200 из Федеральной полиции

Крупный дополнительный контингент военнослужащих и полицейских был развернут в штате Герреро на юго-западе Мексики в рамках новой стратегии борьбы с преступностью. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Эктор Астудильо.

Наращивание группировки силовиков, как ожидается, позволит повысить уровень безопасности в пяти муниципалитетах Герреро, которые входят в число наиболее проблемных. Речь идет о Чильпансинго, Эдуардо-Нери, Леонардо-Браво, Тлакотепеке и Мочитлане. "Предусматривается участие в операции 600 человек, 400 из сухопутных войск и 200 из Федеральной полиции, — заявил Астудильо. — Все они уже находятся в Чильпансинго".

Герреро считается одним из наименее благополучных регионов Мексики с точки зрения безопасности. Находящийся в этом регионе город Акапулько в последние годы стабильно попадает в рейтинг самых опасных в мире по версии мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции"

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. Рекордным по числу убийств — свыше 33,3 тыс. случаев — стал 2018 год. Новое правительство страны во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором пока не смогло добиться улучшения ситуации.

В январе–феврале этого года жертвами преступников в Мексике стали 5,65 тыс. человек, на 13,5% больше, чем за тот же период 2018 года. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия.

Напомним, сенат США принял резолюцию об отмене введенного Трампом режима ЧП на границе с Мексикой. Ранее резолюцию уже приняла Палата представителей Конгресса. Ранее сообщалось, что Трамп в новом бюджете просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

15 февраля Дональд Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Глава государства сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.

Объявление чрезвычайного положения мог позволить Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета, выделенные на другие нужды.

При этом конгрессмены не удовлетворили полностью требование президента о выделении 5,7 млрд на строительство стены на границе. Сенат США утвердил законопроект о финансировании федерального правительства Соединенных Штатов до сентября 2019 года, в котором на строительство "стены Трампа" заложено лишь 1,37 вместо необходимых 5,7 млрд долларов.

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