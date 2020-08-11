В Минске силовики оттесняют демонстрантов в дворы и жестоко избивают (фото, видео)

В Минске во время протестов ОМОН продолжает жестоко бить людей на улицах и загонять протестующих во дворы, где издеваеться над ними, избивая до крови.

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Сообщается, что силовики стреляли именно в журналистов. Одна пуля попала в журналистку, другая зацепила журналистку, срезал её бейдж.Журналисты стояли группой, были одеты в жилетки для прессы и имели бейджи.

Видео: t.me/nexta_tv

Видео: t.me/nexta_tv

Также силовики открыто угрожают демонстрантам оружием и направляют ее на них.

Ранее в Минске машины протаранили строй ОМОНа, а протестующие начали строить баррикады на улицах. Участники митингов бросают"коктейли Молотова".

Также в Беларуси протестующие объявили бессрочную забастовку. Протестующие считают, что это самый эффективный метод борьбы против диктаторских режимов.

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Тем временем на протестах в Беларуси появились силовики с российскими опознавательными знаками.

Напомним, что после оглашения официальных результатов выборов 9 августа в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. А в стычках с силовиками в Минске ранили водителя автобуса.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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