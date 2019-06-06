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В Сербии объявили режим стихийного бедствия

6 июня, 22:54

Страна сильно пострадала из-за обильных осадков и разлива рек

Фото: Pixabay

Кабинет министров Республики Сербия принял решение объявить режим стихийного бедствия в стране из-за обильных осадков и разлива рек

"Из-за обильных осадков, града и разлива рек, которые вызвали большой материальный ущерб в отдельных муниципалитетах, правительство приняло решение объявить режим стихийного бедствия", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине продолжает бушевать непогода. Из-за сильных ливней подтопленными оказались села и города нескольких областей. 


Как сообщалось, сильные ливни затопили поселок Широкое под Кривым Рогом. Урожай на огородах уничтожен, у некоторых жителей утонули мелкие домашние животные и птица.

Ранее в Винницкой области из-за мощного ливня погибла многодетная мать.Сильным течением ее снесло в пропасть.


Напомним, в Бильмакском районе Запорожской области после сильных дождей на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь образовалась 100-метровая "водная пробка". Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, из-за мощных ливней на участке дороги Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье между поселками Бильмак и Вершина глубина водного потока составляла 50 см.

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Тег Сербия, потоп, ущерб, паводок, стихийное бедствие

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Источник:

Еспресо.TV

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