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В Сети появилось новое видео падения самолета МАУ

11 января, 03:26

Самолет взрывается в момент контакта с землей

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

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В Сети появилось новое видео крушения украинского самолета МАУ в Иране.

Видео выложил в Интернет корреспондент BBC в Иране Али Гашем в Twitter.

Видео появилось 10 января.

Видео записанное из автомобиля, который едет по трассе. На видео украинский самолет МАУ горит в воздухе почти минуту. Потом он взрывается в момент контакта с землей под Тегераном.

Напомним, что Канада направила специалистов для участия в расследовании катастрофы самолета МАУ.

Украина не спешит обвинять Иран в причастности к авиакатастрофе, признал министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он признал, что у Киева нет достаточных доказательств.

Смотрите полную версию брифинга министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко на телеканале "Украина 24".

Ранее иранский чиновник объяснил причину задержки вылета украинского самолета.

Напомним, что ранее стало известно, когда будет объявлена предварительная причина катастрофы украинского самолета. Заявление будет сделано после заседания комиссии по расследованию авиакатастроф.

Также в Сети появилась видеореконструкция авиакатастрофы украинского МАУ. По версии американского ABC News, самолет могли сбить две ракеты.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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видео Иран крушение самолет катастрофа Украина МАУ Тегеран

Источник: ТАСС

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