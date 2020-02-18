В Сингапуре нарушение домашнего карантина из-за коронавируса будет караться тюрьмой

/ Фото: REUTERS/Tingshu Wang

Власти Сингапура уточнили, что нарушение вступивших в силу новых правил домашнего карантина для всех возвращающихся из Китая будет грозить тюремным заключением на срок до шести месяцев, крупным штрафом, а также депортацией для иностранцев. Об этом говорится в распространенном пояснении министерства национального развития.

"Уполномоченные сотрудники будут проверять соблюдение карантина, они смогут в любое время ходить по квартирам и домам, звонить по стационарному телефону", — говорится в сообщении. "Нарушение правил будет рассматриваться как несоблюдение закона об инфекционных заболеваниях, что грозит штрафом до 10 тыс. сингапурских долларов (7,1 тысячи долларов – Ред.), лишением свободы на срок до шести месяцев, иностранцам — депортацией и последующим запретом на въезд в страну", — отмечается в документе.

Двухнедельный домашний карантин, который предусмотрен для всех возвращающихся из Китая, полностью запрещает выходить на улицу, также не разрешается принимать посетителей. "В случае необходимости — приобретения продуктов, медицинской помощи и прочего — нужно обращаться в соответствующие органы социальной защиты", — указывается в документе.

До сегодняшнего дня возвращающиеся из Китая должны были брать отпуск по состоянию здоровья, но могли выходить из дома, общежитий и мест временного проживания.

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По данным властей, на домашнем карантине находятся около 600 человек, еще примерно 1,2 тыс. размещены в специальных изоляционных центрах, созданных на базе студенческих общежитий.

На сегодня в республике отмечено 77 инфицированных вирусом, что является одним из самых высоких показателей за пределами материкового Китая. Власти признали, что коронавирус начал распространяться среди местных жителей, при этом источники заражения установить не удается. В связи с этим правительство 7 февраля повысило уровень эпидемиологической опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране.

Ранее у россиянки, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин в порту японского города Иокогама, также выявлен коронавирус.

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Анализы еще почти ста человек на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японской Йокогамы из-за вспышки нового коронавируса COVID-19, показали наличие в их крови этой инфекции. Таким образом, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 454.

Ранее исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что сейчас происходит очень серьезная вспышка коронавируса, и у нее есть потенциал роста.

Напомним, что украинские ученые создали тест-системы для выявления нового коронавируса COVID-19. Разработка стоит 5 тысяч гривен и уже прошла все необходимые испытания.

Подробнее об этом читайте в спецтеме "Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня"

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