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В Тбилиси митингующие устроили погром в офисе правящей партии

21 июня, 04:00

Участники акции сожгли обнаруженные ими в офисе партийные флаги "Грузинской мечты"

Фото: YouTube

Митингующие на проспекте Руставели в Тбилиси в пятницу ночью ворвались в один из офисов правящей партии "Грузинская мечта" и устроили там погром, сообщил грузинский Первый канал.

По данным телеканала, участники акции сожгли обнаруженные ими в офисе партийные флаги "Грузинской мечты". Также телеканал сообщил о том, что митингующие ломают стекла автомобилей, припаркованных на проспекте и скамейки.

Между тем полиция продолжает вытеснять участников митинга с территории проспекта. Полицейские используют спецсредства, периодически задерживают участников акции. СМИ отмечают, что на данный момент действия митингующих приняли неуправляемый характер, лидеров оппозиции на проспекте Руставели нет.

Несколько тысяч демонстрантов собрались в четверг вечером у здания грузинского парламента, требуя отставки спикера и министра внутренних дел. Они попытались прорваться в здание законодательного органа. Позднее полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным Минздрава Грузии, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.

Напомним, что причиной массового митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. В четверг утром Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента. Представители оппозиции в знак протеста пикетировали трибуну и кресло спикера парламента и не дали возможность продолжить работу Генассамблеи.

Позже было принято решение о завершении работы Генассамблеи и отъезде российской делегации. Представители правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" заявляют, что не знали, что Гаврилов должен был открыть заседание, и считают, что была допущена ошибка службой протокола.

Ранее премьер Грузии приехал в осажденный митингующими парламент

Напомним, ранее в грузинской столице прошла демонстрация, участники которой потребовали у избранного в прошлом президента Саломе Зурабишвили уйти в отставку, из-за нежелания разместить в стране военную базу США.

Это посчитали проявлением пророссийской позиции Зурабишвили, а этого в Грузии не любят. Как и российских байкеров, колонну которых в апреле не пропустили через грузинскую границу.

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Тег Грузия, парламент, акция протеста, Тбилиси, протестующие

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Источник:

Интерфакс

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