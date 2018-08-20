В Турции кувалдой разбили iPhone в поддержку политики Эрдогана

Сегодня, 17:52

Авторы ролика таким образом выразили протест против санкций США и поддержали политику президента


Турецкие активисты записали видеоролик, в котором один из них разбивает кувалдой телефоны – предположительно, iPhone. Ролик, записанный в поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана и против санкций США, разошелся по соцсетям.

Таким образом турецкие активисты решили поддержать производство электроники в стране и выразить свое отношение к санкциям США против Турции.

На ролике видно, как несколько мужчин на фоне национального турецкого флага слушают одного их своих представителей. Затем мужчина кувалдой разбивает выложенные в ряд iPhone.

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Идею для ролика активисты могли почерпнуть из высказывания Эрдогана – президент Турции недавно заявил, что на фоне обвала курса турецкой лиры страна будет бойкотировать электронику из США.

"Если у них есть iPhone, то в другом месте есть Samsung. У нас самих есть Vestel", – заявил Эрдоган. По мнению президента Турции, именно США виноваты в обвале курса турецкой лиры.

Напомним, курс турецкой лиры резко упал после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. Кроме того, по курсу бьют высокие цены на нефть, ведь Турция является импортером черного золота. Всего с начала 2018 года лира подешевела на 40%, и может подешеветь до конца года еще на 22%, считают аналитики.

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Обвал курса турецкой лиры привел к кризису в стране. Это, в свою очередь, обеспокоило инвесторов по всему миру и ударило по национальным валютам многих развивающихся стран, в том числе Украины, Индии и России. Некоторые аналитики уже заявили, что миру грозит валютный кризис из-за обвала курса лиры.
Турция, кризис, телефоны, iPhone, санкции
Источник:

"Сегодня"

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