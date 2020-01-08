В Twitter убитого Сулеймани появилась воинственная надпись

Слоган написан на английском языке на фоне портрета Сулеймани в военной форме.

Фото: сайт духовного лидера Ирана Али Хаменеи

Надпись "Я буду тебе противостоять" появилась на странице в Twitter бывшего командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани.

Слоган написан на английском языке на фоне портрета Сулеймани в военной форме.

Запись с аналогичным содержанием появилась в ноябре 2018 года на странице Сулеймани в Instagram. Она стала реакцией на пост президента США Дональда Трампа о санкциях в отношении Ирана, который тот сделал в стиле постера сериала "Игра престолов".

Реклама

Напомним, что Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулейманиподверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, — Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

Также СМИ сообщили о том, что Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам.

Добавим, что американские военные на Ближнем Востоке приведены в состояние боевой готовности.

Напомним, что ранее Пентагон был готов бомбить объекты культуры в Иране.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство обороны США подтвердило свою ответственность за ликвидацию Касема Сулеймани, отметив, что операция проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Это привело к новому обострению на Ближнем Востоке. 63-летний генерал-лейтенант оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама