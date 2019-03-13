В Венесуэле митинг оппозиции закончился без происшествий

Жители бедных районов Каракаса на акции протеста не вышли

Фото: AFP

В Венесуэле митинг оппозиции закончился без происшествий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/024/a06/5c7024a06aa30.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/024/a06/5c7024a06aa30.jpg 2019-03-13T00:33:00+02:00 Другие страны Жители бедных районов Каракаса на акции протеста не вышли

В венесуэльском Каракасе митинг оппозиции прошел без происшествий. На акцию протеста вышли около 5-7 тысяч человек. Манифестация завершилась без происшествий.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

Впервые оппозиционные манифестации, хотя и немногочисленные, прошли в центре города. На них присутствовала полиция, но разгонять протестующих не пыталась.

Бедные районы — бариос — на протесты не вышли. Ведь главной проблемой остается отсутствие водоснабжения из-за отключения света. В очередь к источникам собрались сотни человек.

Обстановка в Каракасе спокойная, но люди более обеспокоены бытовыми трудностями. Но в город возвращается нормальная жизнь — открываются магазины и банки.

Добавим, что 7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.

Правительство заявило, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.

Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.

Добавим, что в Венесуэле объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута.

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