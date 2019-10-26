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Войска США возвращаются в Сирию: подробности

26 октября, 15:12

В составе колонны американских войск десятки военных и военная техника, колонну прикрывают американские вертолеты

Фото: U.S. Army Europe/Facebook

Фото: U.S. Army Europe/Facebook

Колонна американских военных вернулась на северо-восток Сирии. Об этом сообщает сирийское государственное телевидение Syria TV.

Сообщается, что в составе колонны американских войск десятки военных и военная техника, колонну прикрывают американские вертолеты.

"Колонна американских войск вошла из Ирака в сирийскую провинцию Хасеке через незаконный погранпереход аль-Валид. В ее составе десятки военных и военная техника, колонну прикрывают американские вертолеты", - сообщил телеканал.

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Ранее сообщалось, чтоСоединенные Штаты намерены перебросить дополнительные наземные механизированные силы в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для охраны нефтяных полей, чтобы не допустить их использования боевиками террористической организации "Исламское государство".

"Наша миссия в Сирии сохраняется с той же целью, с какой она была начата – борьбы с ИГ. Мы примем меры, чтобы не допустить контроля ИГ над нефтяными ресурсами. Мы перебросим дополнительные механизированные силы в Дейр-эз-Зор. Я не буду комментировать дальнейшие детали, наше командование примет все необходимые решения для обеспечения безопасности месторождений", – заявил американский министр обороны Марк Эспер.

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Он не исключил, что для охраны месторождений нефти будут переброшены выведенные с северо-востока Сирии с связи с турецкой операцией американские подразделения.

Ранее в США заявили, что после начала турецкого наступления на позиции курдов на севере Сирии из тюрем в этом регионе сбежали более сотни заключенных террористов "Исламского государства".

Военная операция вооруженных сил Турции "Источник мира" в Сирии началась 9 октября. Турецкая армия начала наступление на позиции курдов в соседнем государстве с целью "уничтожения террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижения мира и стабильности в регионе".

На прошлой неделе наступление прекратилось, а накануне стало известно, что Турция не планирует проводить новую операцию, в связи с чем президент США Дональд Трамп распорядился снять санкции, которые были наложены на Анкару в связи с военной кампанией "Источник мира".

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