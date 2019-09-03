Япония может направить корабль в Ормузский пролив

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Япония может направить военный корабль морских Сил самообороны страны в Ормузский пролив, но не в рамках создаваемой США коалиции, а на индивидуальной основе. Об этом сообщила крупнейшая газета Японии "Ёмиури симбун".

Правительство Японии рассматривает такой вариант. В случае принятия соответствующего решения, Япония может направить один военный корабль для осуществления патрулирования в Ормузском проливе. Подчеркивается, что японские военные будут заниматься там сбором информации. По сведениям издания, окончательное решение по этому вопросу будет принято в конце текущего месяца, после Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним, что ситуация в регионе обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции. Согласно заявлению КСИР, танкер задержали "в связи с нарушением международных правил" и сопроводили до берега для проверки. Госдепартамент США объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира. В то же время Япония уже неоднократно давала понять, что сейчас не планирует присоединяться к коалиции США.

Также Соединенные Штаты Америки внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара

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Гибралтар ранее отклонил запрос США об аресте иранского танкера Grace 1.

Федеральный суд в Вашингтоне ранее выдал ордер на арест танкера, перевозящего нефть и почти 1 миллион долларов. Британские королевские морские пехотинцы задержали судно в Гибралтаре в июле по подозрению в том, что оно везло нефть в Сирию в обход санкций ЕС. После этого Иран пообещал ответить на действия гибралтарских властей.

Недавно мы сообщали, что Иран задержал иностранный нефтяной танкер возле острова Фарси в Персидском заливе. На этом острове расположена военно-морская база КСИР. По данным КСИР, судно перевозило 700 тысяч литров контрабандного топлива.

Напомним, ранее Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе . Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования столкновения танкера с рыболовецким судном.

Сообщается, что судно соблюдало правила навигации и международные нормы. Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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