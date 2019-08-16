Южная Корея потребовала от КНДР прекратить ракетные пуски

За последние три недели Пхеньян осуществил уже шесть ракетных пусков

/ Фото: AFP

Республика Корея призывает КНДР прекратить запуски снарядов, которые негативно сказываются на ситуации в регионе. Такое заявление распространила в пятницу администрация президента Южной Кореи по итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности (СНБ).

Участники встречи под председательством советника главы государства по безопасности Чон Ый Ена "договорились сохранять повышенный уровень боеготовности вооруженных сил для оперативной реакции на любое дальнейшее развитие событий".

В то же время в заявлении СНБ ничего не говорится относительно типа запущенных КНДР снарядов. В документе лишь подчеркивается, что Южная Корея и США "будут сотрудничать для проведения дальнейшего анализа" ситуации.

Согласно сообщению Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея, пуски были произведены из района уезда Тхончхон на восточном побережье страны в провинции Канвондо в 08:01 и 08:16.

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"Дальность полета снарядов составила 230 км, высота полета в апогее достигала 30 км, а максимальная скорость была 6,1 Маха или более", – говорится в сообщении.

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Это уже шестой по счету запуск, осуществленный Пхеньяном за последние три недели. Предыдущий проводился 10 августа. Тогда, по данным японских и южнокорейских военных, были запущены две баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели порядка 450 км.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров, хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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