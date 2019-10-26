Цены, тарифы, субсидии, законы: что изменилось за неделю

Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Почему Нацбанк Украины ввел в оборот новую купюру, чего украинцам ждать в квитанциях за отопление этой зимой, как изменятся цены на овощи и что дает украинцам Кодекс по процедуре банкротства – читайте ТОП-главных экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

"Дешевле не будет": эксперты посоветовали украинцам запасаться овощами

В Украине на оптово-розничных рынках подешевели овощи и корнеплоды. По мнению аналитиков продовольственного рынка, самые низкие цены на корнеплоды и капусту продержатся до конца октября. А вот дальше цены будут идти только вверх.Так что эксперты советуют запасаться овощами.

"Это наша национальная "добрая традиция" – самые низкие цены на овощи в середине осени и резкое подорожание под Новый год и после него, – иронизирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Главная причина таких "качелей" – отсутствие необходимого количества овощехранилищ. Поэтому сейчас предложение зашкаливает, фермеры и частники пытаются продать остатки выращенного хоть по какой-то цене, иначе оно пропадет от непогоды. Если в Европе колебание цен на овощи всего 8-10% в течение года, то у нас норма в 150-200%, а по луку был в прошлом году рекорд – 250% (в 3,5 раза. – Авт.)".

Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отметил, что в этом году с ценами на борщовый набор, и прежде всего на картофель, сложилась аномальная ситуация: обычно они самые низкие в августе, а ныне – в октябре. По его мнению, аграрии просчитались, на фоне невысокого в этом году урожая выставив в сезон "золотые" цены. В итоге потребитель проголосовал кошельком, и цены обвалились в преддверии холодов.

"Вновь вынужден повторить: огромные колебания цен у нас оттого, что государство в последние годы утратило контроль за плодоовощным рынком, перестало выполнять функцию прогнозирования урожая и его подсчета, – сказал нам Дорошенко. – Никто теперь в стране не знает, сколько чего выращивается и когда цена начнет падать или, наоборот, – пойдет вверх. А это является элементом госконтроля любой западной страны".

Но в этом году, по прогнозам эксперта, большого роста цен на корнеплоды не ожидается: они и так высоки, поэтому за зиму вырастут не более чем на 8-10%.

Тарифы на тепло: чего украинцам ждать в квитанциях

По заверениям Кабмина и "Нафтогаза", теплокоммунэнерго готовы обеспечить горожан централизованным отоплением. Вот только по каким ценам, пока не ясно, ибо коммунальщики из всех областей наперебой просят Нацкомиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысить тарифы. В среднем тепло и горячая вода для населения должны неизбежно дорожать на 20-30%. Свои расчеты они мотивируют тем, что с 1 января 2020 года в Украине начнет работать рынок газа, из-за чего его цена для коммунэнерго может вырасти на 30-50% и более.

Как правило, в городах с населением миллион человек и больше теплоснабжением занимается не одна, а несколько организаций, поэтому мы для упрощения расчетов взяли максимальные тарифы. Например, в Киеве поставщиков тепла два, один продает гигакалорию по 1654 грн, второй – по 1341 грн. Но выбора у потребителей все равно нет, по техническим причинам: дома подключены к теплосетям либо одного поставщика, либо другого.

Как видно из инфографики, среди городов-миллионников самая дорогая гигакалория (Гкал) тепла на сегодня в столице – 1654 грн, самая дешевая в Одессе – 1229 грн. Для понимания: одной Гкал хватит, чтобы в 20-градусный мороз поддерживать комфортную температуру +22 градуса в квартире площадью 50 кв. м в течение месяца. То есть примерно настолько увеличатся для такой квартиры суммы в платежках в сильные холода. Если же за окном будет теплее, то и платить за отопление придется меньше. Но это касается только жителей многоэтажек, в которых установлены домовые счетчики тепла. Там, где счетчиков нет, рассчитываться придется по нормам: например, в Киеве это 38,55 грн за 1 кв. метр обогреваемой площади независимо от того, сколько градусов ниже нуля за окном.

Но, как оказалось, в мегаполисах еще не самые высокие тарифы. Среди облцентров лидирует Кропивницкий, где гигакалория стоит 2129 грн, среди небольших городов – печально известная Смела (Черкасская область), где в прошлом году полсезона не было тепла: люди отказывались платить по 2337 грн/Гкал.

Однако есть города, где гигакалория стоит почти вдвое дешевле среднего. Меньше всего платят жители трех районов Днепра – по 800 грн/Гкал. Объяснение простое: рядом Приднепровская ТЭС, которая поставляет теплоноситель непосредственно коммунальным предприятиям. По этой же причине платят по 800-900 грн/Гкал жители еще нескольких городов, расположенных в основном на юго-востоке Украины. В большинстве населенных пунктов гигакалория стоит 1300-1500 грн. Пропорционально цене тепла рассчитывается и стоимость горячей воды: по Украине она меняется от 72 до 97 грн/куб. м.

Подробнее читайте в специальном материала сайта "Сегодня" "Тарифы на тепло: чего украинцам ждать в квитанциях".

В Украине вошла в оборот новая банкнота 1000 гривен: что о ней известно

С 25 октября 2019 года, в Украине введена в обращение банкнота номиналом 1000 гривен. На купюре размещен портрет украинского ученого, мыслителя и общественного деятеля конца XIX века и первой половины XX века Владимира Вернадского. На обратной стороне банкноты 1000 гривен изображено здание Национальной академии наук Украины.

"Вводится банкнота номиналом 1000 гривен. Это впервые за 13 лет, с 2006 года, когда была введена банкнота высшего номинала 500 гривен. Банкнота 1000 гривен продолжает дизайн номинального ряда, который у нас обновляется с 2014 года. Дополнительные защитные элементы там тоже присутствуют, поскольку высший номинал требует высшего уровня защиты. Мы будем коммуницировать и в дальнейшем про сам дизайн, про защитные элементы, чтобы потребители восприняли эту банкноту как нормальное платежное средство и использовали ее в повседневном обиходе", – заявил на брифинге 24 октября глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

В дизайне банкноты номиналом 1000 гривен доминирует голубой цвет. Размер купюры – 75 на 160 мм. Банкнота имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты. Кроме того, банкнота имеет флюоресцентную, инфракрасную и магнитную защиту.

Как объяснил Смолий, для введения 1000 гривен было несколько причин, но главная из них – "пятисоток" стало уже слишком много.

"Существует определенная модель, когда должны вводиться банкноты высшего номинала по отношению к банкнотно-монетному ряду, который находится в обращении. И один из критериев – это когда количество банкнот самого высокого номинала превышает 50% всех банкнот, возникает потребность вводить банкноту высшего номинала", – сказал Смолий.

В НБУ рассчитывают, что введение в обращение новой банкноты номиналом 1000 гривен сделает расчеты для граждан и бизнеса удобными, будет способствовать уменьшению операционных расходов банковских учреждений и расходов на инкассацию.

Украинцы смогут стать банкротами: новый кодекс вступил в силу

В Украине с сегодняшнего дня, 21 октября, введен в действие Кодекс по процедурам банкротства, который Верховная Рада приняла еще в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Отмечается, что Кодекс по процедурам банкротства – это первый за время независимости Украины комплексный документ, который регулирует все процедурные вопросы банкротства. Кодекс содержит много положений, которые перекликаются с мировыми стандартами.

"Приведение действующего законодательства к современным реалиям и мировым тенденциям должно положительно отразиться на экономике и инвестиционном климате в стране. В частности, благодаря введению кодекса, Украина в следующем году может подняться на 10 позиций в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса", – отметила замминистра юстиции Валерия Коломиец.

Кроме того, что кодекс расширил права кредиторов и уменьшает количество оснований для обжалования промежуточных судебных актов, он также узаконил банкротство физических лиц.

"Кодекс урегулировал принципиально новую для Украины процедуру восстановления платежеспособности физических лиц. Основные принципы этой процедуры достаточно лояльны по отношению к банкроту: открытие процедуры исключительно по инициативе должника, возможность удовлетворения требований кредиторов путем реструктуризации и/или погашения долгов путем реализации имущества, входящего в ликвидационную массу, неприкосновенность жилища, невозможность повторной процедуры банкротства", – отметили в Минюсте.

Кому стало легче оформить субсидию: новые правила

Кабинет министров упростил процедуру назначения жилищных субсидий некоторым категориям граждан. Министр соцполитики Юлия Соколовская разъяснила новые правила: упрощение оформления субсидий касаются детских домов семейного типа (ДДСТ), сельских пенсионеров и военнослужащих.

Так, комиссиям местных органов власти дано право назначать субсидию ДДСТ на сверхнормативную площадь жилья (более 120 кв. м для квартир и 200 кв. м для домов), а в доходах ДДСТ уже в нынешнем отопсезоне не будут учитываться материальная помощь, стипендия детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также приобретенные ими (ДДСТ, а не детьми) транспортные средства.

В доходах селян старше 60 лет, состоящих в браке и проживающих совместно, но зарегистрированных по разным адресам, при назначении субсидии не будут учитываться доходы того супруга, который "не числится" по адресу домохозяйства, претендующего на госпомощь.

Военнослужащие-субсидианты получили право не предоставлять справку об оплате единого социального взноса (ЕСВ).

Наконец, небогатые семьи смогут надеяться на субсидию, даже если имеют автоприцеп, которому меньше 5 лет (ранее для получения субсидии любой транспорт, имеющийся в семье, должен быть старше 5 лет).

Эти меры, по словам министра Соколовской, позволят либо в принципе получить, либо увеличить госпомощь на оплату коммуналки всем перечисленным категориям субсидиантов.

Какие еще новшества для получателей субсидий действуют с октября, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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