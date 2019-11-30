Цены, зарплаты, банкноты и монеты: что изменилось за неделю

В Украине выросли зарплаты, но зато подорожали огурцы и кофе

В декабре в Украине появятся новые купюры номиналом 50 грн.

Какими будут тарифы на газ в следующем году? Как продажа Vodafone повлияет на мобильную связь абонентов сети? Что происходит с ценами на овощи в Украине? Ответы на эти вопросы читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Кабмин фиксирует цену на газ: переплатим или сэкономим

В правительстве решили не вводить с 1 января рыночную цену на газ для населения, как планировалось раньше. 27 ноября на сайте Кабмина появилось сообщение о том, что правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" зафиксировать цену на газ на период отопительного сезона.

Проект постановления "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" был размещен на сайте Кабмина еще 22 ноября. В нем говорится о том, что действие ПСО будет продлено до конца отопительного сезона, то есть до 1 мая 2020 года.

О том, что население по-прежнему будет платить за газ по фиксированной цене, говорил во время брифинга 25 ноября и министр энергетики Алексей Оржель. Он назвал "посленовогодние" цены "страховыми", или "форвардными".

Насколько выгодным будет тариф на газ для населения после Нового года, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Кабмин фиксирует цену на газ: переплатим или сэкономим".

Зарплаты украинцев выросли: в Госстате сообщили подробности

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2019 года составила 10 727 грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

"По сравнению с сентябрем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 0,4%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с октябрем 2018 года) – на 16,4%", - говорится в сообщении.

В Госстате отметили, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре этого года в 2,6 раза выше минимальной заработной платы, которая составляет 4173 грн.

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Реальная заработная плата в октябре этого года по сравнению с сентябрем незначительно сократилась – на 0,3%, а по сравнению с октябрем 2018 года увеличилась на 9,2%.

Также сообщается, что на 1 ноября 2019 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 3438,0 млн грн, или 109,5% по сравнению с 1 октября 2019 года. Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 ноября составила 2281,8 млн грн (115,8% по сравнению с 1 октября 2019 года).

Украину уже завалили импортной картошкой, но это не единственный популярный овощ, который страна активно покупает за границей. Причем на рынке огурцов в последнюю неделю ноября сложилась интересная ситуация. Как подсчитали аналитики "Инфо-Шувар", оптовая стоимость импортных овощей заметно снизилась, а вот украинских, наоборот, выросла.

Так, импортные огурцы в опте предлагаются по 28-30 грн/кг. За неделю цены на них упали минимум на треть. Зато огурцы из украинских теплиц стоят 50-55 грн/кг, и их стоимость с начала ноября выросла минимум в два раза.

Трейдеры говорят, что рост цен на украинскую продукцию – обоснованный. Во-первых, в этом году отечественных тепличных огурцов на рынке значительно меньше, чем импортных, а сезон их сбора в Украине почти завершен. Во-вторых, покупатели действительно готовы платить больше за украинский продукт – благодаря его вкусу и более длительному сроку хранения.

При этом импорт огурцов в Украину постоянно растет с 2015 года. В 2018 году в страну было завезено 12,5 тыс. тонн огурцов, а экспортировано лишь 4,3 тыс. тонн. В 2019 году тенденция к ухудшению торгового баланса усилилась.

"В этом сезоне мы существенно увеличили импорт, много огурца завозилось в Украину в апреле и июле, когда на рынке уже присутствовала продукция отечественного производителя. Рост импорта – это следствие сокращения внутреннего производства и дело не только в погодных условиях. В главных производственных регионах последние два-три года постепенно приостанавливали деятельность мелкие производители, люди выезжали на заработки за границу. Кроме того, закрывались "старые" промышленные теплицы. Хорошая новость в том, что средняя стоимость тепличных огурцов в Украине постоянно растет, имеем надежду, что это будет способствовать восстановлению производства в ближайшие годы", – объяснила глава департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

К слову, за прошедшие месяцы 2019 года средняя стоимость тепличных огурцов в Украине составляет 26 грн/кг. И это самый высокий показатель по крайней мере за последние пять лет.

Российский мобильный оператор окончательно уходит из Украины

Российская компания МТС окончательно уйдет с украинского рынка после продажи телекоммуникационного бизнеса под брендом Vodafone азербайджанскому оператору. Об этом сообщили пресс-службы МТС и группы компаний NEQSOL Holding.

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Отмечается, что МТС уже подписала соглашение о продаже c Telco Solutions and Investments (подконтрольна азербайджанской телекоммуникационной компании Bakcell, которая входит в группу компаний NEQSOL Holding). В рамках соглашения МТС через свою дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. продает 100%-ную долю в компании Preludium BV, единственном акционере "Vodafone Украина".

Сумма сделки – 734 млн долларов, включая отложенный платеж на сумму около 84 млн долларов. Передача акций пройдет в ближайшее время, отмечает МТС. Покупка компании в Украине финансируется преимущественно за счет ресурсов от международных финансовых структур.

В NEQSOL Holding, в свою очередь, заверили, что смена собственника не повлияет на операционную деятельность "Vodafone Украина". "Компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone и выполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами", – отмечается в сообщении NEQSOL Holding.

В Украине вводят новые монеты и банкноты

В Украине уже появилась купюра номиналом 1000 гривен, а также будут введены в обращение новые монеты и банкноты. Об этом сообщил директор департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ) Виктор Зайвенко.

Фото: Нацбанк

По его словам, с 20 декабря будут введены в оборот монеты номиналом 5 гривен. Они постепенно заменят купюры соответствующего номинала. Кроме того, с той же целью в 2020 году будет выпущена монета 10 гривен, однако точную дату ее введения в оборот НБУ объявит позже.

Кроме того, с 25 февраля 2020 года появятся купюры 200 гривен обновленного дизайна. Он предполагает усовершенствованную систему защиты, а по внешнему виду наследует банкноты нового поколения номиналами 20, 100, 500 и 1000 гривен. Также обновится дизайн и у 50-гривенной банкноты. Все подробности читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "В Украине вводят новые монеты и банкноты: подробности и фото".

В мире стремительно дорожает кофе: названа причина

Мировые цены на кофе продолжают расти. За последний месяц они повысились на 23%, при этом спрос тоже продолжает увеличиваться. Соответственно, рост цен на кофе в ближайшее время точно не прекратится.

Так, если за фунт кофе в середине октября давали 0,93 доллара, то в ноябре цена выросла до 1,15 доллара. При этом в мире сократились запасы кофе. Издание отмечает, что на "кофейные" цены сейчас влияют несколько факторов, но одной из главных причин нехватки кофе является снижение производства в Латинской Америке.

Кроме того, третий крупнейший экспортер кофе в мире – Гондурас – столкнулся с серьезным неурожаем. Крайне негативное влияние оказала сухая погода, также кофейные плантации Гондураса заразили различные заболевания, которые ухудшили урожай.

Доля этой страны в мировом производстве кофе составляет около 10%. Но при этом большинство плантаций и кофейных складов Гондураса подключены к мониторингу международных товарных бирж. А потому изменения в урожаях кофе и объемов кофе на складах Гондураса влияют на рыночную информацию гораздо больше, чем аналогичные изменения в других странах-производителях кофе.

А пока кофе еще не стал элитным напитком, в Украине установили рекорд по его массовой дегустации. Бариста раздали почти 10 тысяч стаканчиков с миксом арабики с трех континентов. Как это было, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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