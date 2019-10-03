Данилов стал секретарем СНБО, Рада приняла важные законопроекты: итоги дня

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Общество

30 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Назначил Алексея Данилова секретарем СНБО президент Владимир Зеленский. Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую областную госадминистрацию.

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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц

Четыре религиозные общины завершили в сентябре официальный процесс присоединения к Православной церкви Украины. Сейчас ПЦУ насчитывает 7 000 приходов.

Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона о городе Киеве – столице Украины. Он, в частности, разделяет полномочия и должности киевского городского главы и председателя Киевской городской государственной администрации. Предлагается восстановить районные советы.

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную территорию Донбасса 12 грузовиков с гуманитарной помощью – продуктовыми наборамиы и строительными материалами весом 203,43 тонны.

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До конца 2019 года откроют Шулявский путепровод для проезда транспорта, полностью реконструкцию планируется завершить до лета следующего года. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Еще один дневной скоростной поезд начнет курсировать из Киева в Херсон к концу этого года. Сейчас на этом направлении курсирует один "Интерсити" и один ночной поезд.

Экономика

Ослабил на 2 копейки до 24,88 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 4 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 3 октября.

Составили 200 млн долларов интервенции Национального банка по продаже валюты на этой неделе для сглаживания колебаний курса гривни, вызванных, прежде всего, психологическими факторами.

В тренде Прожиточный минимум выше 4000 гривен: экономист назвал условия роста

Верховная Рада приняла за основу законопроект с поправками в Кодекс законов о труде, которые предусматривают значительное сокращение штрафов для работодателей за нарушения трудового законодательства.

Верховная Рада приняла во втором чтении:

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закон о концессии , предполагающий изменение ряда законодательных норм с целью совершенствования правового регулирования концессионной деятельности;

, предполагающий изменение ряда законодательных норм с целью совершенствования правового регулирования концессионной деятельности; закон, который дает возможность проектировщикам использовать более современные подходы к нормированию строительства, а также расширяет круг организаций, которые занимаются разработкой государственных строительных норм;

закон, который направлен на борьбу с рейдерством. Он устраняет юридические пробелы, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса;

закон об аренде государственного и коммунального имущества. Предусматривается, что передача в аренду имущества вместо конкурса будет осуществляться путем продажи права аренды на электронном аукционе.

Участники зернового рынка и Минэкономики подписали традиционный Меморандум о согласовании позиций на рынке зерна на 2019-2020 маркетинговый год. В этом году документ подписан без утверждения предельного объема экспорта.

Апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Национального банка и отменил решение суда первой инстанции, которым были признаны незаконными решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Юнисон".

Мир

Не менее 42 человек погибли в результате паводка в индийском штате Бихар, а более 1 млн 700 тыс. пострадали.

Европейская комиссия разослала странам-членам ЕС и Шенгенской зоны рекомендации по обработке виз, которые выдают жителям неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса. Рекомендации предоставлены в ответ на запросы стран относительно инструкций по идентификации и непризнанию паспортов, выданных на Донбассе после указа российского президента от 24 апреля.

ВТО разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом 7,5 млрд доллвров в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus. ЕС, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в субсидировании Boeing, и этот спор в рамках ВТО длится уже 15 лет. ВТО уже признала незаконными субсидии для Boeing, и в первом полугодии 2020 года должна вынести решение относительно объема американского экспорта, для которого ЕС сможет ввести новые пошлины.

Tesla поставила 97 тыс. электромобилей в третьем квартале -это рекордные продажи за квартал, они на 2% больше, чем во втором квартале, и на 16,2% больше, чем год назад.

Sony покидает рынок производителей смартфонов Китая вслед за Samsung. Она закрывает свой завод в Пекине и будет выпускать смартфоны теперь только в Таиланде.

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