Дело Шеремета, российско-корейский инцидент и рост розничной торговли в Украине: итоги дня

Курс доллара в Украине замедлил свое стремительное падение





Общество

На протяжении минувших суток стороны соблюдали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Силовики отчитались президенту Украины Владимиру Зеленскому о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле в центре Киева 20 июля 2016 года. Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что дело остается нераскрытым. При этом он раскрыл некоторые подробности расследования и назвал версии убийства Шеремета.

Получат государственное финансирование 11 партий, которые на выборах в Верховную Раду набрали 2% голосов избирателей и больше. Об этом свидетельствуют подсчеты движения "Чесно". Общий бюджет госфинансирования в 2020 году составит 565,5 млн грн. Больше всего получит "Слуга народа" – партии достанется около 225 млн грн; меньше всего – "Украинская стратегия Гройсмана" – 11,6 млн грн. Деньги также получат "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Голос", "Батькивщина", Радикальная партия, "Сила и честь", Оппозиционный блок, Партия Шария и "Свобода".

Три четверти депутатов ВР будут новичками такой вывод можно сделать на основе анализа предварительных результатов выборов от ЦИК.

Завоевали шесть медалей украинские школьники на Международной олимпиаде по математике и три медали – на Международной олимпиаде по биологии. В состав команды, которая представляла Украину на олимпиаде по математике, было шесть учеников, она проходила в Великобритании. Всего было 643 участника из 116 стран. На олимпиаде по биологии в составе украинской команды было четыре школьника. Участие в ней приняли 300 человек из 78 стран. Олимпиада состоялась в Венгрии.

Запрещен для 37 518 человек въезд на территорию Украины по состоянию на 23 июля, среди которых 9301 гражданин РФ. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Экономика

Укрепил на 1 копейку до 25,63 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 24 июля по сравнению с предыдущим банковским днем, 23 июля.

Сократилась на 48,2% чистая прибыль 100 крупнейших государственных компаний в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 25,3 млрд долларов.

Вырос на 10,3% оборот розничной торговли в Украине в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (в сопоставимых ценах) – до 501,761 млрд грн. Оборот розничной торговли в июне по сравнению с маем 2019 года вырос на 4,1%.

Провела 10,6 тыс. проверок налогоплательщиков Государственная фискальная служба за январь-июнь, по результатам которых доначислила в бюджет 20,3 млрд грн налогов и сборов. Из этой суммы согласовано 6,6 млрд грн, включая 1,8 млрд грн по налогу на прибыль и 1,9 млрд грн по НДС.

Сократилось до 85 против 93 годом ранее количество аграрных холдингов в Украине за прошлый год , сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса". Сократился также земельный банк 15 крупнейших компаний – с 3,3 млн га в 2017 году до 3,2 млн га в 2018 году. Совокупный земельный банк, который обрабатывается агрохолдингами, также уменьшился – с 5,95 млн га до 5,62 млн. Совокупный показатель EBITDA украинских публичных агрохолдингов за 2018 год сократился на 19% – до 853,6 млн долл.

Намолотили 23,5 млн тонн украинские аграрии по состоянию на 22 июля ранних зерновых с площади 6,6 млн га.

Сократилось в два раза с 2014 года судоходство в Азовском море, а порты потеряли почти половину грузов. Украинские морские порты на Азовском море в связи с агрессией России с 2014 года недополучили около 6 млрд грн дохода. Об этом сообщил руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс.

"Укроборонпром" объявил тендер за 32,5 млн долларов на предоставление услуг независимого аудита госконцерна и его предприятий с привлечением международных экспертов. Согласно информации на ProZorro, аукцион запланирован на 26 сентября 2019 года.

Еще 8,2 млрд грн дивидендов за 2018 год "Нафтогаз Украины" перечислил в государственный бюджет. Таким образом, в целом компания перечислила государству уже 12,3 млрд грн, что составляет 90% ее чистой прибыли за 2018 год.

Снизит на 7,5% "Нафтогаз Украины" в августе цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, по сравнению с действующей в июле – до 5568 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Эта цена актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед поставщиком. Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена в августе составит 6244,8 грн, что на 7,2% ниже, чем в июле.

Мир

США предоставят Украине два пограничных катера и обеспечат обучение 25 моряков, которые будут нести службу на этих катерах.

Госдума РФ упростила предоставление отдельным категориям иностранцев разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в России.

Новым премьер-министром Великобритании 24 июля станет бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который избран новым лидером Консервативной партии. Он станет 77-м премьер-министром страны.

Фондовые индексы Западной Европы повысились в ходе торгов 23 июля вслед за подъемом на биржах США и Азии. Причина – инвесторы положительно оценивают финансовые отчеты многих компаний, их также успокаивает развитие событий вокруг США и Китая.

Самолеты Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как несколько российских военных самолетов вторглись в ее воздушное пространство. Россияне же заявили, что южнокорейские летчики пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на "зону опознавания ПВО". По словам россиян, эту зону Южная Корея установила самопроизвольно, она не предусмотрена международными правилами и не признается Россией.

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