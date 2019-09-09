Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дня

Общество

9 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Внесены 188 вопросов в повестку дня второй сессии парламента 9 созыва, 13 из которых инициированы президентом Владимиром Зеленским.

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Две недели подряд народные депутаты планируют работать в сессионном режиме. Для рассмотрения на текущей пленарной неделе комитеты подготовили 36 вопросов.

Проект государственного бюджета на 2020 год Верховная Рада рассмотрит на пленарной неделе 17-20 сентября, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

2670 производств о преступлениях в сфере служебной деятельности и коррупции находится сейчас в Государственном бюро расследований, после семи месяцев с начала его работы, сообщил директор ГБР Роман Труба. Из них в 165 – сообщено о подозрении, 149 – направлены в суд, получено шесть обвинительных приговоров.

3 сентября начинаются двухнедельные международные учения Rapid Trident-2019, в которых примут участие 3600 военнослужащих и 600 единиц техники. Кроме подразделений Украины и США, согласование на участие в учениях прислали оборонные ведомства Великобритании, Канады, Грузии, Литвы, Турции, Молдовы, Болгарии, Польши, Румынии.

23 сентября президент Владимир Зеленский посетит США для участия в Генеральной ассамблее ООН. В ходе этого визита планируется встреча с президентом США Дональдом Трампом.

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Экономика

Цена на газ для населения в сентябре может быть снижена на 115 грн за 1 тысячу кубометров по сравнению с августом. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Таким образом за последние пять месяцев снижение цены на газ для населения может составить около 30%.

Укрепил на 6 копеек до 25,03 гривни за доллар национальную валюту Национальный банк на 10 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 9 сентября.

114,5 млн долларов Национальный банк на прошлой неделе – со 2 по 6 сентября – купил на межбанковском валютном рынке, что почти в шесть раз больше показателя неделей ранее. При этом регулятор не продавал валюту, как и предыдущие четыре недели.

Состоятся 19 сентября трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией в Брюсселе. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Достиг 69,1 млн кубометров в сутки импорт газа Украиной со стороны Европы – это новый исторический максимум. Достигнуть такого показателя удалось за счет сезонного увеличения мощности польского маршрута с 4,3 млн куб. м до 6,44 млн с одновременным максимальным использованием словацкого и венгерского направлений.

Осуществил 85% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы "Укртрансгаз" в рамках подготовки к отопительному сезону 2019/2020 годов.

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НБУ разрешил банкам обслуживать клиентов не только на основании паспорта гражданина Украины (в форме ID-карты или книжки), но и на основании загранпаспорта.

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6 млрд грн налогов украинские физлица-предприниматели должны государству, сообщила платформа для работы с открытыми данными Opendatabot. Ежегодно сумма налогового долга ФЛП растет в среднем на 500 млн грн: в 2017 году общая их задолженность составляла 3,6 млрд грн, в 2018 – 4,1 млрд грн.

Таможенная служба начала IT-аудит своих основных систем с целью определения узких мест и подготовки плана цифровой трансформации таможни до декабря текущего года. Финансирует работу проект Евросоюза EU4PFM.

Мир

Европейский Союз не признает результаты местных российских выборов, проведенных на оккупированном Крымском полуострове 8 сентября. Соответствующее заявление обнародовано на сайте Европейской службы внешних действий. Евросоюз не признает "выборы" в Крыму, так как не признает аннексию полуострова с Россией.

Причиной смерти 1 435 человек во Франции стала рекордная жара в июне и июле этого года. Половина из умерших были в возрасте старше 75 лет. Благодаря превентивным мерам показатель смертности был в 10 раз ниже, чем за тот же период в 2003 году, когда жара также поразила Европу.

Авиакомпания British Airways отменила почти все рейсы на 9 и 10 сентября из-за забастовки пилотов авиакомпании.

Нарушили трудовое законодательство Китая компания Apple и ее партнер тайваньская Foxconn, сообщил Bloomberg. Утверждается, что они использовали слишком много временного персонала на большой фабрике по производству iPhone. В августе количество временных сотрудников на фабрике (в том числе школьников) превышало 50% вместо допустимых 10%. В 2018 году доля временных сотрудников составляла 55%.

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