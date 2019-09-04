Кличко уволили из КГГА, Украина успешно рассчитывается с долгами: итоги дня

Россия воздерживается от комментариев по обмену пленными с Украиной

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Общество

10 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов четверо украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

До конца этой недели, возможно, будет запущен процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, сообщили СМИ неназванные дипломатические источники. При этом в Кремле воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что "обмен" удерживаемых лиц между Россией и Украиной может начаться 7 сентября, объяснив это чувствительностью вопроса.

Увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА одобрило правительство. Теперь решение Кабинета министров поступит президенту Владимиру Зеленскому для окончательного утверждения. Разделение должностей главы КГГА и мэра столицы, напомним, лишает мэра прямых исполнительных рычагов, оставляя в его ведении лишь вопросы Киеврады и представительские функции.

Еще 1 млн евро выделила Германия для поддержки пострадавших от войны на Донбассе украинцам. Средствами будет распоряжаться Агентство ООН по делам беженцев.

Ульяну Супрун уволили из Кабминета министров Украины. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.По его словам, она была уволена по собственному желанию.

1630 незаконных рекламных средств демонтированы в августе в столице, из них 1055 единиц демонтировали их владельцы. Об этом сообщили в КГГА.

55 транспортных средств нарушителей правил дорожного движения были перемещены на специальную площадку с 27 августа по 1 сентября в Киеве. Из них 16 – за управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

22 540 грн зарплаты получил президент Владимир Зеленский за август. Руководитель Офиса президента Андрей Богдан – 39 874 грн.

С 1 ноября в Киеве отменяются бумажные билеты для проезда в наземном коммунальном транспорте. Кондукторов перепрофилируют на контролеров, которые будут проверять оплату проезда с помощью специальных устройств.

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Признаки 337 нарушений законодательства в сфере предотвращения коррупции выявило в августе НАПК. Уполномоченные лица Нацагентства составили и направили в суды 273 протокола об административных правонарушениях.

Экономика

Укрепил на 4 копейки до 25,26 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 5 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 4 сентября. При этом за неделю – с 29 августа по 5 сентября – гривня по отношению к доллару ослабла тоже на четыре копейки.

Купил 316 млн долларов Национальный банк в августе купил на межбанковском валютном рынке, на 300 млн больше, чем продал. С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 2,978 млрд долларов.

Украина рассчиталась с МВФ по программе stand-by, открытой в 2014 году. Последний платеж составлял 156,4 млн долларов в эквиваленте.

На 661 млн долларов Украина погасила евробонды, выпущенные в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации внешнего долга, а также начисленные проценты в размере 444 млн долларов.

Выросли на 13,2% объемы переводов физических лиц в иностранной валюте из-за пределов Украины за январь-июль – до 106,3 млрд грн. Такие данные приводит Национальный банк.

Оценивается в 4% рост ВВП Украины в январе-июле, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Выросла на 4 коп./л, до 11,91 грн/л к 4 сентября средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС. Об этом сообщила ает консалтинговая группа А-95.

Приняла 201 решение ГФС по состоянию на 1 сентября о предоставлении плательщикам рассрочки по уплате НДС при ввозе оборудования для собственного производства на общую сумму 13,1 млн евро и 1,4 млн долларов. Всего плательщиками подано 334 заявления о предоставлении рассрочки. Рассмотрено 331 заявление, из которых по 82 даны отказы, 48 заявлений отозвали сами заявители.

Подскочили на 4,6% котировки ВВП-варрантов Украины, выпущенных в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, на новостях о планах нового правительства достичь 40% роста ВВП за пять лет. Они достигли исторического максимума – 92,43% номинала. Таким образом, динамика рынка показала, что инвесторы поверили заявлениям нового правительства.

Снизить на 0,19-0,25 процентных пункта смогло Министерство финансов на первичных аукционах по размещению ОВГЗ ставки отсечения. По самым "коротким" 3-месячным бумагам максимальная доходность была установлена на уровне 16,25% годовых, 12-месячным – 15,95% и 3-летним –16,0%.

Мир

Двухпартийная группа сенаторов обратилась к администрации президента США с просьбой выделить Украине 250 млн долларов помощи в сфере безопасности, которые заморозил президент Трамп.

Отозвала законопроект об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай глава администрации Гонконга. Тем самым правительство согласилось на одно из пяти требований протестующих, которые уже 13 недель выражают свое недовольство действиями властей, все чаще прибегая к насилию.

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Россия выплатила Совету Европы задолженность перед организацией за 2017 и 2018 годы – 54,7 млн евро.

Сократились на 0,6% розничные продажи в еврозоне в июле относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Eurostat. Снижение продаж было максимальным с декабря прошлого года. Относительно июля-2018 продажи выросли на 2,2%.

Новый рейтинг самых комфортных для проживания городов мира подготовил британский журнал The Economist. В этом году Вена набрала 99,1 балла – на 0,7 балла больше, чем австралийский Мельбурн, который ранее семь лет подряд возглавлял рейтинг. Третью строчку занял Сидней, которые потеснил японскую Осаку. Пятое место занял канадский Калгари. В топ-10 также вошли Ванкувер, Торонто, Токио, Копенгаген и Аделаида. Киев вместе с Москвой Белградом и Ханоем вошел в список городов, где больше всего улучшились показатели комфортности жизни за последние пять лет.

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