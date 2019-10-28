Старт отопительного сезона, отсрочка Brexit и субсидии: итоги дня

Общество

13 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Отопительный сезон стартовал во всех областях Украины, сообщил Минрегион. По состоянию на 28 октября жилой фонд к отоплению не подключен в восьми областях, а социальный фонд подключен во всех регионах Украины.

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На 94 тысячи выросло число официально оформленных работников за последние полгода. По данным Госстата, сейчас показатель нелегальной занятости в стране самый низкий за последние 10 лет.

"Укрзализныця" запустила второй состав ночного экспресса Киев – Мариуполь, таким образом сделав этот маршрут ежедневным.

Видео: facebook.com/Kravtsov.Evg

НАБУ сообщило о подозрении бывшему руководителю Национального агентства по предотвращению коррупции Наталье Корчак в недекларировании имущества на сумму 544 тыс. грн.

5,9 млрд евро получила Украина в целом от Европейского инвестиционного банка в виде кредитов в рамках проектов развития государственного управления.

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Экономика

Укрепил на 11 копеек до 25,06 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 29 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 28 октября.

Правительство не планирует уменьшение размера субсидий в этом году, сообщил глава Кабмина Алексей Гончарук. Принцип оформления субсидий не меняется и в следующем году. "Субсидии уменьшены в этом году точно не будут, и этот отопительный сезон все те, кто их оформил, пройдут на тех условиях, которые уже оформлены. И принцип оформления субсидий также не изменится и в следующем году", – заявил премьер.

Субсидию получат почти четыре с половиной миллиона домохозяйств

12 млрд долларов может составить по итогам года объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов, ожидают в Минэкономики. В прошлом году показатель был около 11 млрд долларов.

Незапланированное повышение соцстандартов в 2020 году Кабмин может провести при росте экономики. Правительство планирует 30% от дополнительного продукта, который будет создаваться в Украине, распределять на повышение соцстандартов.

С дефицитом 20,675 млрд грн выполнен госбюджет за январь-сентябрь, что в 3 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом 8,741 млрд грн, что в 1,7 раза ниже показателя годом ранее.

2500 поправок подано в проект государственного бюджета ко второму чтению, 700 из которых уже учтены. Кабмин планирует подать проект в парламент до 3 ноября.

Первые пять предприятий переданы из Государственного управления делами Фонду государственного имущества для приватизации. Это гостиница "Днепр", ГП "Чайка", "Центрсервис", "Технострой" и "Украинские телекоммуникационные сети".

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Увеличила в 2,5 раза Украина с 4 апреля по 26 октября запасы газа в подземных хранилищах – до 21 млрд 682,81 млн куб. м. Этот объем превышает показатель запасов 26 октября 2018 года на 27,2%, 26 октября 2017 года – на 28%, 26 октября 2016 года – на 48,7%.

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30 октября Украина вернется в Генерализированную систему преференций США. Тем самым возобновится беспошлинный экспорт в США 155 видов товаров.

Мир

Европейский Союз согласилсяотложить выход Британии из ЕC до 31 января 2020 года. Великобритания сможет покинуть блок раньше 31 января, если парламент одобрит соглашение о выходе.

180 тысяч человек эвакуированы в Калифорнии (США) из-за лесных пожаров. На севере штата от огня уже пострадало 120 кв. километров земли. Десятки тысяч домов находятся под угрозой. Почти миллион людей были отключены от электроэнергии.

Оппозиционный кандидат победил на выборах президента Аргентины. Действующий президент Макри возглавлял страну с декабря 2015 г. Придя к власти, он пообещал покончить с экономическим кризисом, однако за годы его президентства курс местной валюты снизился с 9,8 до 57,2 песо за доллар, а инфляция в 2018 г. достигла 47,6%.

Будет 98 женщин в канадском парламенте нового созыва, что составляет 29% от общего количества депутатов. В парламенте прошлого созыва было 88 женщин, что составляло 26%.

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