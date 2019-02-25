Украинцам повысят пенсии и выплатят компенсации: итоги дня

Полиция фиксирует нарушения, связанные с выборами, а пенсионеры получат компенсацию за невыплаченную индексацию

Украинцам повысят пенсии и выплатят компенсации: итоги дня Сергей Гусев 2019-02-25T20:45:36+02:00 Экономика Полиция фиксирует нарушения, связанные с выборами, а пенсионеры получат компенсацию за невыплаченную индексацию

Общество

16 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, двое были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

730 потенциальных незаконных мигрантов с начала года, не пропустили в Украину сотрудники Государственной пограничной службы.

1871 сообщение о нарушениях на выборах главы государства поступило в Министерство внутренних дел и Национальную полицию Украины на сегодняшний день. Заведено 89 уголовных дел, оформлено 422 административных протокола.

Для 10 млн 200 тысяч пенсионеров на 1 марта 2019 года пенсии будут автоматически пересчитаны. Средний размер повышения составит 255 гривен. Реально повышение получат 8 млн пенсионеров, – сообщил министр соцполитики А.Рева.

Снизила на 42% Украина с начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из подземных хранилищ по 23 февраля 2019 года запасы в них – до 9 млрд 979,5 млн куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

В размере 2410 грн пенсионеры, получающие минимальную пенсию, в марте-апреле получат компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов, заверил президент Украины Петр Порошенко.

Корью заболел 2751 человек в течение 8-й недели 2019 года – 1313 взрослых и 1438 детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Этот показатель на 15,7% меньше в сравнении с показателями предыдущей недели (8-16 февраля).

Экономика

Укрепил на 2 копеек до 26,99 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 26 февраля по сравнению с предыдущим банковским днем, 25 февраля.

Понизил курс золота на 0,90% Национальный банк на 25 февраля по сравнению с предыдущим банковским днем до 357,2 тыс. гривен за 10 тройских унций.

13,5 млрд грн от растаможки автомобилей на "еврономерах" уже направлено в Пенсионный фонд. 22 февраля – в последний день действия 50-процентной льготы – на оформление поступило около 700 автомобилей.

Национальный банк допускает упразднение требования обязательной продажи экспортной выручки, сообщил глава НБУ Яков Смолий. "По мере того, как будут складываться рыночные условия, мы думаем, что вообще отменим эту норму".

Всемирный банк ведет переговоры с Министерством финансов об инициации новой программы гарантий под государственные заимствования, сообщила директор ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен. При этом ВБ будет готов обсуждать такую программу и с новым правительством, если необходимые реформы не будут имплементированы в рамках каденции действующего. В целом, она рассчитывает, что новая программа будет утверждена к концу текущего года.

218 тыс. авто оформили таможни ГФС в период действия 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля.

Выросли на 2,4% активы Национального банка за 2018 год и на 1 января 2019 года составили 1 трлн 51 млрд грн. По данным отчета, обязательства НБУ за год выросли на 3,7% до 848 млрд грн.

Увеличился на 17,4% импорт аграрной продукции в Украину по итогу 2018 года по сравнению с предыдущим годом и составил 5,5 млрд долл., сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Позицию основного поставщика сельскохозяйственной продукции в Украину третий год подряд удерживают страны-члены Европейского союза. Так, стоимость поставок из Европы в прошлом году увеличилась с 2,2 млн долл. в 2017 году до 2,7 млн долл. в 2018 году. При этом, доля европейских стран составила около половины отечественного импорта агропродукции – 49,3%.

Национальный банк объявил о проведении электронного биржевого аукциона по продаже неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен. Аукцион состоится 21 марта на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ" в системе электронных торгов, с возможностью удаленного доступа. НБУ на первом аукционе в январе продал оптовые партии неразрезанных листов гривневых банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен на общую сумму 9,8 млн грн.

Мир

260 млрд долл. потратили в 2017 году китайские туристы за рубежом – это самый высокий показатель в мире. На втором месте американцы – 130 млрд, далее идут немцы – 80 млрд долл., британцы – 70 млрд., и французы – 45 млрд долл.

Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК не предпринимать меры для поддержания цен на нефть, которые он считает слишком высокими. "Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и не волнуйтесь. Мир не сможет перенести повышение цен – хрупко!"

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй дала понять что планирует остаться в должности после Brexit. В британских СМИ появилась информация, что несколько министров выступают за отставку премьера до мая. Однако Мэй заявила, что она полна решимости продвигать внутреннюю повестку дня, как только Британия покинет ЕС 29 марта.

Еще на один год продлил эмбарго на поставку оружия в Беларусь Европейский союз. Введенное в 2011 году эмбарго не предусматривает никаких новых исключений. Ранее при пересмотре санкций против Беларуси Венгрия добилась разрешения на поставку в Беларусь биатлонных винтовок и прочих видов спортивного оружия.

Не попала в парламент партия коммунистов Молдовы впервые за последние 20 лет. Об этом свидетельствуют результаты выборов, состоявшихся в Молдове 24 февраля, на которых коммунисты набрали всего 3,78% голосов избирателей.

На север Мексики пришло сильное похолодание со снегопадами в некоторых районах было до -7°, а в летние месяцы воздух там нагревается до +50.

Ранее сайт "Сегодня" разобрался, как будут расти пенсии украинцев в 2019 году. С 1 января минимальная пенсия повысилась для тех пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и чей стаж работы превысил 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин). Помимо этого, дважды будет пересчитан минимальный размер пенсий (с 1 июля и с 1 декабря)

В Пенсионном фонде сообщали, что по итогам 2018 года в Украине насчитывалось 11,5 млн пенсионеров:

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.