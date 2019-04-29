В Закарпатье ожидается повышение уровня рек, а в Днепре станет больше ценной рыбы: итоги дня

Биометрические паспорта временно не будут выдавать

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Общество

3 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

В 14,6 тыс. культовых сооружений прошли пасхальные богослужения в которых приняли участие 6,7 млн граждан, сообщили в МВД. "Самые многочисленные культовые службы прошли во Львовской, Днепропетровской и Черновицкой областях", – отмечается в сообщении.

Празднуют 101 год с момента своего основания военно-морские силы Украины 29 апреля. В 1918 году 29 апреля патриотическое давление украинского большинства экипажей кораблей ЧФ и украинской общины Севастополя заставили контр-адмирала Михаила Саблина, который незадолго до этого согласился занять пост командующего, официально объявил весь Черноморский флот флотом УНР (Украинской народной республики), и отдать приказ в 16:00 торжественно поднять украинские флаги на кораблях и Севастопольской крепости.

На реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды "29 апреля на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,3 м, в нижних течениях Боржавы и Тисы до 1,5 м над текущими уровнями, в пределах русел, без негативных последствий", – говорится в сообщении ГСЧС.

До 2 мая сделало перерыв государственное предприятие "Документ" в оформлении биометрических документов. Предприятие пояснило, что в этот период будут проведены работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы.

406 выездов на ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций совершено в течение минувшей недели пожарно-спасательными подразделениями ГСЧС Киевского гарнизона. Спасатели ликвидировали 239 пожаров, на одном из которых погиб человек.

10 тысяч мальков стерляди было выпущено в Киеве на Оболони в залив "Верблюд". Вес одного малька составляет от 30 до 60 граммов. Кроме того, вблизи села Процив Бориспольского района Киевщины в Днепр выпущено 250 тысяч экземпляров малька щуки средним весом 150 мг.

Осталось 59 рекламных средства общей площадью 493 кв.м в Киеве на улице Антоновича, ранее их было 142 общей площадью в 1838 кв.м.

196 сталкеров в прошлом году полиция обнаружила в чернобыльской зоне, а в 2019 – уже 48. В отношении этих граждан были составлены административные протоколы по ст.46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Мир

Открыли первый центр для выдачи российских паспортов жителям так называемой "Луганской народной республики" в Российской Федерации. Центр открыт в Ростовской области.

Почти треть россиян считают победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины более выгодной для России, чем переизбрание Петра Порошенко, выяснил "Левада-центр". 55% полагают, что имя победителя никакого значения для России не имеет.

Выросли до 1,82 трлн долларов что на 2,6% больше, чем годом ранее, в общей сложности военные расходы в мире в 2018 году. Такие расходы растут второй год подряд и теперь достигли самого высокого уровня с 1988 года. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). В то же время доля военных расходов в мировом ВВП снизилась по сравнению с прошлым годом. Так, в 2018 году военные расходы в мире составили 2,1% мирового ВВП, а годом ранее – 2,2%.

Вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо в Шри-Ланке. Соответствующее распоряжение ранее сделал президент страны. Запрет касается любых видов одежды и головных уборов, которые закрывают лицо человека и мешают его идентификации. Отмечается, что на такой шаг власти пошли из соображений безопасности. 21 апреля в стране произошла серия взрывов. Жертвами атак стали 253 человека.

295 сотрудников умерли в Индонезии в ходе проводимого вручную подсчета голосов после всеобщих выборов в стране. Основной причиной смерти работников стало переутомление. В Индонезии 17 апреля одновременно избирали президента, депутатов двухпалатного парламента, региональных и местных законодательных органов. Всего в выборах принимали участие 245 тыс. кандидатов, которые боролись за 20 тыс. депутатских мест. Вручную требовалось пересчитать миллионы бюллетеней.

Получила 10,3% голосов на парламентских выборах в Испании ультраправая партия Vox и попала в парламент – политическая сила такого толка попадает в высший законодательный орган королевства впервые за почти четыре десятилетия. В парламенте они будут пятой по величине политической силой и значительного влияния на принятие решений не окажут. Вместе с тем с прохождением ультраправых Испания утратила статус единственной крупной европейской страны, которая не имеет сильной ультраправой партии.

Принял решение о переносе столицы страны из Джакарты в другой город президент Индонезии. Решение о том, где именно будет располагаться новая столица, пока не принято, но ее планируется разместить за пределами острова Ява. Реализация плана по переносу столицы может занять до 10 лет. Основными причинами перемещения столицы называются перенаселенность Джакарты и проблемы с экологией, в значительной степени вызванные сложной ситуацией с дорожным движением.

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