Вятрович уволен, доллар дешевеет, Кабмин успокаивает субсидиантов: итоги дня

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Общество

11 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, но во время выполнения боевого задания один человек погиб, двое получили ранения, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Около 370 тысяч человек сейчас имеют статус участника боевых действий. По данным Министерства по делам ветеранов, такое количество зарегистрировано по состоянию на 1 июля 2019 года.

С 19 сентября на дорогах добавят 17 новых и расширят 8 существующих участков, на которых скорость будут контролировать с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM. Всего для измерения скорости на дорогах Украины используются 100 TruCAM. По данным патрульной полиции, с начала использования приборов (октябрь 2018 года) за превышение скорости патрульные вынесли 302 тысячи административных постановлений.

27 074 военнослужащих-женщин сейчас в стране. Из них 949 – старшие офицеры. 9 916 женщин-военнослужащих ВСУ имеют статус участника боевых действий. С 2014 года 166 женщин были отмечены государственными наградами, а погибли во время АТО/ООС шесть женщин, проходивших службу в украинской армии.

Владимир Вятрович уволен по согласию сторон с должности директора Института национальной памяти. Он занимал эту должность с марта 2014 года.

Сокращения числа получателей субсидий в 2020 году не будет – Кабмин в проекте госбюджета заложил достаточно средств для всех получателей. Сумма же уменьшилась потому, что выросли доходы украинцев, поэтому стали меньше размеры субсидий. Об этом сказала министр социальной политики Юлия Соколовская.

Экономика

Укрепил на 9 копеек до 24,67 грн за доллар национальную валюту Национальный банк на 19 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем. "Зеленый" опустился до уровня января 2016 года.

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ФГИ продал Первомайскую ГЭС за 107,7 млн грн при стартовой цене в 64,6 млн. В аукционе было три участника. Победитель – ООО "Эмзао" предложил цену на 36 млн грн больше ближайшего конкурента.

Кабинет министров утвердил план анбандлинга (отделения газотранспортного бизнеса) "Нафтогаза Украины". Принятое решение соответствует европейским требованиям.

Верховная Рада одобрила в целом:

законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес , что предполагает декриминализацию фиктивного предпринимательства. Закон также предусматривает повышение размера сумм непоступления в бюджет налогов, сборов и других платежей для установления признаков преступлений, предусмотренных статьей об уклонении от налогов;

отмену лицензирования операторов телекоммуникаций;

изменения договора со Швейцарией об избежании двойного налогообложения. Предусмотрено, в частности, увеличение ставок налогообложения процентов и роялти с нуля до 5%;

ратификацию протокола между правительствами Украины и Турции о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений по поводу налогов на доходы и имущество.

4,89 млрд грн ренты за добычу нефти и газа уплатила в бюджеты всех уровней "Укрнафта" в январе-августе, из этой суммы 244,9 млн грн были направлены в местные бюджеты.

Составил 4,4% в годовом измерении рост производства сельскохозяйственной продукции в январе-августе. При этом сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 11,8%, а хозяйства населения – сократили на 2,3%.

Уже произвели 48,8 тысячи тонн сахара украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения (30 августа), что на 10% меньше, чем по состоянию на аналогичную дату 2018 года.

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Завершил ликвидацию банка "Софийский" Фонд гарантирования вкладов физических лиц – соответствующая запись внесена в госреестр. Банк был отнесен к неплатежеспособным 22 декабря 2015 года из-за потери ликвидности.

Кабмин согласовал внесение в Верховную Раду представления о назначении Дмитрия Сенниченко председателем Фонда государственного имущества Украины. Сейчас обязанности главы ФГИУ исполняет Виталий Трубаров.

Мир

В четверг, 19 сентября, в Брюсселе состоится третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа после 2019 года – говорится в официальном сообщении ЕК. Украина на переговорах с "Газпромом" предложит подписать новый контракт на транзит сроком на 10 лет и минимальным объемом 60 млрд куб. м газа в год. При этом российской стороне будет предложено прописать возможность увеличения объема транспортируемого газа до 90 млрд куб. м в год.

Facebook в начале 2020 года запустит независимый наблюдательный орган, которому пользователи смогут пожаловаться на неправомерное удаление контента. Соцсеть рассчитывает привлечь к этой деятельности около 40 экспертов. Их будут назначать на 3 года. Каждую жалобу будет рассматривать группа из 5 экспертов. Их решение будет обязательным для исполнения..

Саудовская Аравия полностью восстановила поставки энергоносителей, нарушенные атакой на объекты предприятия Saudi Aramco в ночь на 14 сентября.

Испания 10 ноября проведет свои четвертые выборы за четыре года после того, как партиям не удалось выйти из многомесячного тупика из-за отсутствия большинства в парламенте.

Федеральное авиационное управление США пригласило представителей регулирующих органов десятков стран, где эксплуатировались Boeing 737 MAX, неформально обсудить процесс сертификации самолетов этой серии. Встреча запланирована на 23 сентября.

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