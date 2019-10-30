"Желтый" режим в зоне ООС, разрешение для "Северного потока – 2": итоги дня

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Общество

9 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

В зоне проведения ООС введен "желтый" режим. Это означает, что пребывание и перемещение лиц совершается при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом совершается досмотр личных вещей и транспортных средств. Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов получили ряд специальных полномочий.

Украина стабильно пройдет отопительный сезон даже при отсутствии транзита газа из России и при ограничении импорта газа из европейских стран. Об этом заявил первый заместитель главы правления "Нафтогаза Украины" Сергей Перелома.

Восстановить до 24 тысяч километров дорог рассчитывает в ближайшие пять лет правительство. В том числе 5 тысяч километров – начиная со следующего года. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

14080 уголовных производств учтено в Украине за пять лет, открытых за самовольное оставление воинской части или места службы. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Верховная Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав.

Мининфраструктуры планирует начать работу по возобновлению строительства Запорожского моста, моста в Кременчуге и моста через Южный Буг в Николаеве. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время выступления на Первом инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе.

Впервые за последние два года в Одессу зашел иностранный круизный лайнер. Судно Amera, которое ходит по Черному и Средиземному морям, в Одессе пришвартовалось лишь на несколько часов. На его борту около 800 пассажиров.

С 1 ноября максимально допустимая скорость движения на всех автодорогах Киева будет 50 км/час. Отменяется ограничение 80 км/час, которое было установлено на семи автодорогах на теплый период года.

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Экономика

Укрепил на 11 копеек до 25 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 31 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 30 октября. За неделю с 24 по 31 октября гривня ослабла по отношению к доллару на 16

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о введении запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпат.

Верховная Рада ратифицировала:

протокол между Украиной и Соединенным Королевством, изменяющий порядок налогообложения дивидендов и роялти;

соглашение между правительствами Украины и Малайзии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений.

Снизились соответственно на 26 и 20% показатели количества и суммы подделок банкнот гривни за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил НБУ. При этом в августе-сентябре зафиксировал рост изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.

2,8 млн мальков толстолобика, белого амура, карпа и карася будут выпущены этой осенью в водоемы Одесской области.

Около 9 млрд долларов Украине в следующем году предстоит оплатить по государственному долгу в иностранной валюте. Эти выплаты включают 3,7 млрд долларов по суверенным еврооблигациям, 2,8 млрд долларов по облигациям внутреннего государственного займа в иностранной валюте и 1,4 млрд долларов платежей в адрес МВФ.

Минфин на аукционах по размещению ОВГЗ 29 октября, ставших первыми после снижения Нацбанком учетной ставки с 16,5% до 15,5%, опустил ставку отсечения по годичным бумагам с 14,8% до 14,3% и по двухлетним – с 15,1% до 14,69%.

Вырос на 1,26% совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в сентябре – до 82,95 млрд долларов. В национальной валюте госдолг сократился на 3,36% – до 1,997 трлн грн.

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Нацбанк с 5 ноября отменил ограничения по сумме на покупку валюты и банковских металлов (150 тыс. грн в день). Также отменено требование предоставления физическими лицами документов в банк, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты.

Составила 27,43 млрд грн чистая прибыль государственного ПриватБанка по итогам января-сентября, что в 5,4 раза больше, чем за тот же период 2018 года.

Мининфраструктуры разрабатывает проекты концессионных дорог M-06 Львов – Стрый, M-09 Львов – Тернополь, M-05 Киев – Белая Церковь и M-10 Львов – Краковец. Также ведомство готовит концессионные конкурсы в портах "Мариуполь", "Бердянск", "Одесса" и паромного комплекса в порту "Черноморск".

Мир

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне страны. Борьба за получение конкретно этого разрешения шла несколько месяцев, а в целом решения Дании

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Палата общин Великобритании одобрила проведение досрочных парламентских выборов 12 декабря. 6 ноября парламент будет распущен, и начнется избирательная кампания.

Премьер-министр Ливана объявил об отставке после массовых антиправительственных акций, которые продолжаются уже две недели. Поводом для них стало решение правительства обложить налогом звонки в мессенджерах и поднять налоги на табачную продукцию. Жителям страны также не нравятся планы властей увеличить НДС до 15% к 2022 году и общее экономическое положение в стране.

Компания Facebook согласилась выплатить 644 тыс. долларов штрафа за нарушение закона о защите данных из-за действий Cambridge Analytica. При этом Facebook не признала своей ответственности.

300 лайнеров Airbus приобретет крупнейший индийский лоукостер – авиакомпания IndiGo. Этот заказ – один из крупнейших в истории авиаконцерна Airbus. Общая сумма контракта – 30 млрд евро. Авиакомпания приобретет самолеты A320neo и A321neo, которые используют на ближне – и среднемагистральных маршрутах, а также дальнемагистральную версию A321XLR. Сейчас она владеет двумя сотнями самолетов типа A320-200, A320neo, A321neo и намерена увеличить их количество до 730.

До 25 млн долларов может получить информатор спецслужб США, который помог определить местонахождение ликвидированного лидера ИГИЛ Абу Бакара аль-Багдади.

Проводят переговоры о слиянии автопроизводители Fiat Chrysler и PSA (производит автомобили Peugeot и Citroen, а также DS, Opel и Vauxhall).

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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