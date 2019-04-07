Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года Коновалова Христина , Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/331/ba3/5ca331ba3e1c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/331/ba3/5ca331ba3e1c2.jpg 2019-04-07T07:38:00+03:00 Финансы В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Началась вторая четверть года, и "Сегодня" публикуют новый консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на II квартал. Напомним: наши эксперты дают свое видение в цифрах, мы выводим среднее. Эксперты, как и в I квартале, вновь имеют различные мнения по ряду пунктов. В частности, они видят разные тенденции по ценам на бензин и газ, по госдолгу и курсу доллара, зато все обещают рост зарплат и цен, снижение безработицы. Свой прогноз экономической ситуации представили глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, аналитик агентства MPP Consulting Павел Мельник, директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский, а также старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Все эксперты прогнозируют ускорение инфляции: за апрель-июль цены вырастут в среднем на 2,5%. По мнению Забловского, основными факторами роста цен станут: увеличение тарифов на коммунальные и транспортные услуги, индексация соцвыплат, монетизация субсидий, удорожание импортных товаров. Шевчишин говорит, что "коммуналка", а также табак и алкоголь станут ключевыми драйверами.

"Но так как отопсезон заканчивается, влияние комуслуг окажется меньшим, чем ранее", — оценил Шевчишин.

"Средняя зарплата во II квартале составит порядка 9350—9500 грн, — полагает Забловский. — Ее увеличение связано с индексацией зарплат в корпоративном и госсекторе, а также с необходимостью удерживать персонал на фоне продолжающегося оттока кадров за границу. При этом темпы роста реальной зарплаты останутся ниже темпов инфляции".

Остальные эксперты уверены, что зарплаты станут намного больше к июлю: от 10 000 грн, по мнению Мельника, до 10 500 грн, по оценкам Землянского.

Курс и госдолг

По прогнозам, курс гривни останется в пределах 27—28 грн/$. Но если не вмешается политический фактор.

"Остаются высокими риски дальнейшей девальвации гривни в случае обострения политической ситуации в стране после президентских выборов", — опасается Забловский.

Шевчишин назвал такие главные факторы влияния на курс: результаты выборов, риск дестабилизации после них ситуации на Донбассе, мировые цены на ключевые экспортные товары Украины. По ценам Землянский возражает:

"Предпосылок для резкого снижения цен на металл, руду и зерно во втором квартале не видно, а у Нацбанка достаточно валютных резервов для сглаживания девальвационных процессов".

Госдолг в среднем составит 2,05 трлн грн (минус 600 млрд грн). Эксперты говорят, что его снизят выплаты по внешнему и внутреннему госдолгу, но увеличат заимствования по ОГВЗ.

Бензин и газ

По цене на энергоносители мнения расходятся. Землянский и Мельник уверены, что бензин подорожает, а газ подешевеет.

"На еврорынке продолжается рост цен на нефтепродукты, поэтому, скорее всего, цены на бензин пойдут вверх, до 32—33 грн/л А-95. А вот цена импортного газа упадет до $180—200 за тыс. куб. м, так как "низкий сезон". Еврокомпании будут распродавать остатки газа из ПХГ перед новым сезоном закачки", — разъяснил Землянский.

Забловский и Шевчишин ожидают, что стабильный курс гривни плюс ожидаемое ими падение цен на нефть на мировых рынках "заморозят" цены на бензин и у нас.

Безработица

Все эксперты прогнозируют сезонное уменьшение количества незанятых рук.

"Снижение уровня безработицы связано с увеличением предложения сезонной работы, а также ростом свободных вакансий из-за продолжающейся трудовой миграции", — утверждает Забловский.

Шевчишин и Землянский уточнили: новые рабочие места появятся в агросекторе и строительстве.

"Безработных за три месяца станет на 0,8—1,5% меньше, чем в I квартале, останется примерно 1,5—1,6 млн чел.".

Точность прогнозов

Реальные показатели в I квартале оказались радужнее прогнозов. Доллар получился дешевле на 4%, топливо — на 10%, газ — на 28%. Средние зарплаты увеличились, как и предсказывали аналитики, — почти до 9500 грн при прогнозе 9560 грн. Верными оказались прогнозы по уровню госдолга, безработицы и инфляции. По итогу в I квартале 2019 г. консенсус-прогноз экспертов был менее точным, чем в IV квартале 2018 г. — 64% против 71%, то есть совпали с учетом курса доллара четыре-пять пунктов из семи.

Напомним, ранее стало известно, что платежный баланс Украины резко ушел в "минус". Эксперты расходятся во мнениях касательно того, что стало причиной оттока валюта из Украины.

Подробнее о ситуации с долгами страны читайте на сайте "Сегодня" в материале "Почему кредитов нет, а государственный долг Украины растет".

В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда.

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.