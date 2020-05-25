"Не делайте из можжевельника слона": Кличко рассказал, когда на Крещатик вернут каштаны

Кусты можжевельника на части улицы Крещатик высадили временно. После реконструкции главной улицы, которую планируют осуществить в следующем году, на ней высадят каштаны, а можжевельник пересадят в парки и скверы.

"На днях вдоль части Крещатика высадили можжевельник – там, где на данный момент не было деревьев. Подчеркну: такое решение – временное. В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика. Ее не делали много лет, только обновляли асфальт. Поэтому в этом году высаживать крупномерных деревьев не имело смысла. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города. Мы учитываем предыдущий опыт, потому что во время масштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили широкую бульварную часть улицы. И каштаны оказались вплотную к дороге", – рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что на Крещатике большой трафик и высокая загазованность воздуха. А смесь, которой посыпают дороги зимой, также негативно влияет на деревья. Они слабеют и болеют. Чтобы избежать этого, во время реконструкции расширят бульварную зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов.

"То есть мы создадим условия, чтобы в каждой лунке – а их от Бессарабской до Европейской площади 249, – росли, а не чахли дерева. Конечно, каштаны – символ Киева. Они растут в парках и скверах, на городских бульварах и улицах. Расти каштаны будут и на Крещатике! Будем искать выносливые сорта. Каштаны будут! Поэтому прошу не делать из можжевельника слона. Можжевельником тоже не надо пренебрегать, но его с Крещатика следующем году пересадят. А вот каштаны пересаживать не рекомендуется. Поэтому перед реконструкцией их пока и не высаживали на главной улице", – отметил Виталий Кличко.

Напомним, в конце 2019-го киевляне активно обсуждали отсутствие деревьев на Крещатике. В социальных сетях появились фото, где вместо символа Киева на главной улице растут небольшие кустики можжевельника.

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