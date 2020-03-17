Украина получила генпрокурора и министра экономики: за кого проголосовала Рада

Долгих обсуждений при назначении не было. А вот неожиданности – были

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании во вторник "закрыла" ряд кадровых вопросов, возникших в начале марта после отставки правительства Алексей Гончарука и отставки генпрокурора Руслана Рябошапки.

Так, генеральным прокурором Украины была назначена исполнявшая до этого обязанности главы Госбюро расследований Ирина Венедиктова. На вакантный пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства парламент одобрил кандидатуру замгендиректора агрохолдинга Ukrlandfarming Игоря Петрашко.

Назначения во многом показательны. С одной стороны, они демонстрируют, что кадровая скамейка у партии власти довольно узка. И подтверждением тому – "переброска" Венедиктовой с ГБР на ГПУ. С другой – что всегда можно найти человека, которым эту скамейку можно расширить. Здесь пример – новый министр экономики.

Первая женщина – генпрокурор

Ирина Венедиктова / Фото: ГБР

Менее чем две недели назад – когда парламент принимал решение о недоверии Руслану Рябошапке – имя Ирины Венедиктовой в качестве потенциального кандидата на новое кресло мало кем воспринималось серьезно. Не из-за ее профессиональных качеств, и даже не из-за раскладов в парламенте. Просто общественность после недавнего назначения Венедиктовой на должность и.о. главы ГБР была уверена, что она останется руководить Госбюро надолго и без приставки и.о.

Конечно, ее имя время от времени "всплывало" в контексте кресла генпрокурора. Но точно так же всплывали и другие имена. А безоговорочным лидером в гонке за кресло считался нардеп, экс-коллега Венедиктовой по фракции Сергей Ионушас. Однако в итоге президент Украины Владимир Зеленский остановил свой выбор на Венедиктовой.

"Ирина Валентиновна не нуждается в особом представлении. Известный юрист, доктор юридических наук, в прошлом ваша коллега, народный депутат Украины от партии "Слуга народа" пока исполняет обязанности руководителя Государственного бюро расследований", – сказал Владимир Зеленский с трибуны Верховной Рады, представляя кандидатуру на пост генпрокурора.

По мнению президента, профессиональные и моральные качества Венедиктовой позволят обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренение коррупции в этой системе и эффективное расследование громких уголовных дел.

"И еще: впервые в истории независимой Украины генеральным прокурором может быть женщина. Но мне кажется, что в историю Украины она прежде всего войдет как профессиональный и результативный человек", – отметил глава государства.

Ирина Венедиктова, выступая с трибуны, отметила, что первоочередными шагами на должности она видит проведение кадрового аудита в органах прокуратуры, пообещав "не возвращать прокурорских оборотней". Также она намерена наладить скоординированную работу силовых органов ГБР, НАБУ, СБУ, которые порой независимо расследуют дела по одним и тем же фактам.

Отвечая на вопросы парламентариев о том, поддерживает ли она отмену закона об амнистии участникам Майдана, Венедиктова отметила, что этот закон вступает в противоречие с уголовно-процессуальным законодательством.

"Давайте будем честными здесь, в парламенте. Или мы признаем тот факт, что суды в своих решениях уже нормы закона обходят. Поэтому правоохранительные органы должны выполнять или уголовно-процессуальное законодательство, или закон. Как раз задача Верховной Рады – приводить законодательство в соответствие. Такого быть не может, когда мы здесь – белые и пушистые, а здесь – мы какой-то результат требуем", – сказала Ирина Венедиктова.

Также кандидат в генпрокуроры отметила, что намерена соблюдать основы верховенства права. А выполнять указания президента не будет по той простой причине, что президент никаких указаний руководителям правоохранительных органов не раздает.

"Президент Украины Зеленский Владимир Александрович не дает никаких указаний каким-либо правоохранительным органам. Я два месяца выполняла обязанности… Президент Зеленский хочет, чтобы в этом государстве был порядок, и дал максимальную свободу правоохранительным органам это делать. Но эта свобода ограничивается законом", – сказала Венидиктова.

Оппозицию, впрочем, слова кандидата не убедили.

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"Мы категорически против такого назначения. Потому что "ручной прокурор" в создавшихся условиях – это ужас. Я не исключаю, из-за этого мы еще проблемы с МВФ будем иметь", – прокомментировала назначение народный депутат (фракция "Голос") Юлия Клименко.

В то же время большинство депутатов кандидатуру Ирины Венедиктовой поддержали – за ее назначение проголосовали 269 парламентариев. В том числе представители групп "Доверие" и "За будущее", внефракционные и три депутата из блока "Оппоплатформа – За жизнь".

"Я сегодня сказал Ирине Венедиктовой: главное – результаты. Если не будет результатов, будет то же, что и с предыдущими генпрокурорами. Но пока что я настроен оптимистично в ее отношении", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Качура.

Через несколько часов после утверждения решения парламента президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ирины Венедиктовой генеральным прокурором Украины. А чуть ранее стало известно, что заявление об отставке с должности заместителя генпрокурора и из органов прокуратуры подал и.о. главы Офиса генпрокурора Виктор Чумак.

Министр экономики малоизвестен, "но отзывы хорошие"

Игорь Петрашко. Фото: latifundist.com

Не менее важным в текущих условиях назначением была "доукомплектация" правительства министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. В процессе формирования Кабмина Дениса Шмыгаля эта вакансия не была "закрыта". Предполагалось, что министерство будет разделено, пост министра экономики сохранит за собой Тимофей Милованов, а кандидата на пост министра сельского хозяйства подыщут. Однако Милованов в итоге отказался входить в новое правительство. А планы по разделению министерства пока что "заморозили".

Кандидатура Игоря Петрашко на столь важную должность оказалась для многих неожиданностью. В первую очередь потому, что кандидат ранее в органах госвласти не работал, соответствующего опыта не имеет.

"Игорь Петрашко имеет более 20 лет опыта в сфере экономики, менеджмента, с отличием закончил "Львовскую политехнику". После этого учился и получил степень МВА в Соединенных Штатах. Учился в Великобритании, – "познакомил" депутатов с предполагаемым министром глава Кабмина Денис Шмыгаль. – Работал в компаниях "первой четверки". Последние 7 лет руководил большой компанией – 30 000 человек (агрохолдинг Ukrlandfarming, – авт.). То есть имеет мощный менеджерский опыт, имеет широкие международные связи, имеет видение. И сегодня считаю его одним из лучших экономистов в стране, который действительно сможет помочь нам двигаться вперед, в том числе накануне экономического кризиса", – отметил премьер-министр.

После чего слово предоставили самому кандидату. В своем выступлении Игорь Петрашко констатировал, что пандемия коронавируса скажется на мировой экономике уже через 3-6 месяцев. Причем это будет первый в истории случай, когда мировой экономический кризис вызван не финансовыми факторами, а производственными и сервисными. Кандидат в министры кратко обрисовал свое видение ключевых шагов, которые нужно сделать, чтобы минимизировать влияние кризиса в Украине. По его мнению, это протекционизм и дерегуляция.

"Первое – это поддержать и сбалансировать украинского производителя в ситуации, когда рынки будут закрываться, рынки Евросоюза будут вводить протекционистские и другие запреты. И важно сейчас помочь сохранить… производство, рабочие места, заработную плату. Второе – это создать фундаментальные условия для того, чтобы украинский бизнес в Украине чувствовал себя хорошо. Продолжение политики дерегуляции, продолжение политики уменьшения давления на бизнес различных структур и органов.., чтобы бизнес минимально общался с государством, а занимался тем, для чего он создавался: обеспечением рабочих мест и созданием производств, экспортом продукции", – отметил с трибуны Игорь Петрашко.

"Честно говоря, я была разочарована его выступлением в Верховной Раде. Он настолько далек от глубинных проблем, которые нас сегодня окружают, что, боюсь, пока он с ними разберется, у нас уже будет кризис. Боюсь, что с точки зрения антикризисного менеджмента он слабый и вряд ли справится с вызовами, которые стоят перед страной. Ну, посмотрим. Давайте не будем судить сейчас, поскольку сейчас трудно что-либо сказать. Давайте посмотрим, как он начнет работать, какой план представит", – рассказала в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат (фракция "Голос"), экс-замминистра экономразвития Юлия Клименко.

Впрочем, депутаты отмечают, что Петрашко имеет хорошие отзывы как специалист.

"Я не знал этого кандидата до того, как премьер-министр его предложил. Но о нем очень хорошие отзывы как об управленце, человеке, который понимает ситуацию. Посмотрим, какие решения он будет принимать в первый месяц, и сделаем выводы", – сказал в комментарии сайту "Сегодня" Александр Качура.

В итоге парламентарии поддержали кандидатуру Петрашко: за его назначение проголосовали 243 народных депутата.

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