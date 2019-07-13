Дмитрий Гордон: "Я хочу жить в красивой и счастливой Украине"

Известный журналист и шоумен — о том, почему не идет в политику, однако возглавил штаб одной из партий, тайне отравления Ющенко, предложении взятки в 100 тысяч долларов и о том, почему почувствовал себя свободным, покинув Киевраду

На парламентских выборах, которые состоятся уже меньше чем через две недели, можно ждать таких же политических сюрпризов и сенсаций, какие были и на президентских. Таким мнением в интервью "Сегодня" поделился известный журналист, телеведущий, а теперь и глава избирательного штаба партии "Сила и честь" Дмитрий Гордон.

— Дмитрий, многим интересно узнать ответ на вопрос, что подтолкнуло вас примкнуть к политической партии? Насколько помню, ранее вы говорили, что "отравлены политикой".

— Я заявлял и продолжаю заявлять, что в политику не иду. Поэтому ни к какой из политсил не примкнул. Мало того, скажу, что меня отчаянно толкали в президенты, но я не пошел, даже несмотря на то, что у меня очень высокий индивидуальный рейтинг доверия по стране и по Киеву в частности. Одна известная журналистка мне постоянно говорила, что я точно пойду в Раду. Я ей сказал, что если пойду в Раду, то продам одну из своих многочисленных квартир и прямо в эфире отдам ей 100 тысяч долларов. Поэтому говорю еще раз: я никуда не иду.

— Почему вы решили стать главой избирательного штаба Игоря Смешко "Сила и честь"?

— Я очень уважаю этого человека. И посчитал своим долгом подставить ему свое плечо. Он исключительно подготовленный человек для руководящей роли, кадровый военный, изобретатель. В Советском Союзе он был доктор наук по кибернетике.

О нем говорят, что он кагэбэшник, но в КГБ он никогда не служил. Когда Украина обрела независимость, он ставил на ноги военную разведку. Четыре года руководил Главным управлением разведки Министерства обороны. Кроме того, он был военным атташе в США и Швейцарии, что говорит о нем как о человеке, которому близки западные модели управления.

В 2003 году Леонид Кучма призвал Игоря Смешко стать главой СБУ. Игорь Петрович пришел в совершенно чуждую ему среду, взяв с собой 160—170 офицеров военной разведки. Были совершены несколько важных поступков, которые предопределили историю Украины. Не дал свершиться кровавому разгону Майдана в 2004 году, когда внутренние войска после приказа Януковича выдвинулись в Киев из Василькова. Он лично остановил внутренние войска, а позже обеспечил беспрепятственную передачу власти от Кучмы к Ющенко.

Кстати, до сих пор ему делают упреки, мол, якобы он отравил Виктора Ющенко. Это неправда. Если он когда-нибудь расскажет правду об отравлении Ющенко, то общество содрогнется… Но он офицер, и он не имеет права выносить определенные вещи на всеобщее обозрение.

— Вы захотели подставить плечо как гражданин или как журналист?

— Очень хороший вопрос. Первое — я хочу ему подставить плечо как гражданин, потому что хочу жить в красивой стране. В свой 51 год я создал для себя и своей семьи хорошую финансовую базу. Я богатый человек, с 1995 года я декларировал все свои доходы. Они прозрачны — моя декларация выставлена в интернете. Никто мне не сможет сказать, что я крал или залезал в бюджет государства. Свои деньги я заработал своим талантом и своей головой.

Я хочу, чтобы у нас была счастливая страна. Если буду счастлив я один и один буду финансово независим — это беда. У нас должен быть крепкий средний класс. У нас должно быть хорошо, как в Европе и Америке.

Во вторую очередь я подставил свое плечо Игорю Смешко как друг. И то, что я журналист — в данном случае отходит на задний план.

— Как планируете строить тактику избирательного штаба?

— Тактика уже выстроена. На самом деле она крайне проста. Когда у тебя есть полтора месяца до выборов, то здесь несколько направлений: информационное, работа комиссий, штабы на местах, поездки лидера и мои поездки по стране. Игорь Петрович совершит поездки в Харьков, Днепр, Запорожье, Одессу. Я поеду в Винницу, Ивано-Франковск, Чернигов. Члены его команды, которые находятся в первой и второй десятках, также поедут по разным городам.

— Будут ли у политсилы фишки?

— Владимир Зеленский говорит о том, что у него будут фишки, у нас они тоже будут. Мы — не стандартные люди, я прекрасно понимаю, что такое коммуникация. Мы обязательно донесем к людям свою правду разными путями.

При этом у нас не будет ни одного билборда. Может быть, местные штабы на свое усмотрение сделают борды, но я категорический противник этого. Нам подсчитали, что 738 бордов будут стоить более 600 тысяч долларов (более 15 млн 200 тыс. грн. — Авт.). У нас нет таких денег.

Я напомню, что во время президентской кампании Игорь Смешко установил абсолютный рекорд — он официально набрал 6%, не имея ни наблюдателей, ни членов комиссии, ни билборда, ни видеоролика. Он израсходовал на свою кампанию 1 миллион 800 тысяч гривен, собранные людьми по 50—100—200 гривен. По большому счету, это — фантастика. У нас есть два сюрприза президентской гонки — Игорь Смешко и Владимир Зеленский. Об этом написали все западные газеты.

Теперь я делаю свой вывод. Оказывается, не деньги решают. Мне рассказывали политологи, что ради успеха нужно потратить десятки миллионов долларов. Так я хочу сказать, что все это разворовывается.

— В чем причина результата Смешко на президентских выборах?

— Он не делал из себя нечто. Он оставался самим собой. И люди увидели хорошего человека, которому есть что сказать, который любит свою страну и хочет в ней жить. Честность и искренность всегда побеждают.

— Сможет ли "Сила и честь" удивить на парламентских выборах?

— У меня в этом нет никакого сомнения. Попутно хочу сказать о рейтингах, которые нам "впаривают". Не верьте им, это чистая туфта. Накануне президентских выборов рейтинги показывали Игорю Смешко от 1,4% до 1,9%. Но я твердо знал, что такого быть не может. Нескольким уважаемым людям я сказал, что он наберет от 5% до 10%. И несколько уважаемых людей, среди которых и один из бывших президентов, мне сказали, что больше 0,2% он не получит. Аргументировали это тем, что у него нет бордов, телеканалов, он появился менее 10 раз на крупных каналах.

Кстати, ко мне обращались представители одного из рейтинговых агентств. Предложили заплатить 20 тысяч долларов в обмен на то, что они покажут рейтинг Смешко выше 10%. Я ответил так: "Не надо. Выше 10% нам покажут избиратели".

— За какими стратегиями будущее?

— Я провожу много творческих встреч, на которых бывают тысячи студентов. Как-то я задал вопрос, попросив поднять руки тех, кто совсем не смотрит телевизор. И вывел статистику, что 80% людей возрастом до 30 лет телевизор не смотрят. Будущее за интернет-сайтами, YouTube-каналами и блогерами.

— Что может измениться после выборов для миллионов украинцев?

— Моя стратегическая цель как руководителя штаба Игоря Смешко и как гражданина Украины — чтобы в парламент прошло как можно больше представителей "Слуги народа" и партии "Сила и честь". Чтобы они составили коалицию, чтобы у нас был молодой президент Зеленский и умудренный опытом Смешко.

— Как вы считаете, какие законопроекты срочно нужны?

— Первое, что нам нужно, — это прозрачные законы, которые должны исполняться всеми, независимо от должностей.

Второе — нужно, чтобы в страну пошли инвестиции. Они пойдут, как только у нас будут честные суды. Нам необходимо обозначить свою национальную идею. Нужна настоящая медицинская реформа, а не то, что делает эта девушка с косой. Нужна страховая медицина. Я был в Грузии, и то, что там сделано с медициной, — это высочайший класс. И, конечно, восстановление мира. Без этого ничего не будет, и это самая сложная проблема, потому как зависит от Путина.

Но Смешко может говорить с Путиным. При этом он не будет трусливо отводить взгляд. Кроме того, у Смешко есть план по возвращению Крыма и Донбасса.

— Вы были депутатом Киевсовета. Сейчас в политику не идете. В чем причина?

— Да, я был депутатом Киевсовета пару лет. Чтобы быть избранным, я встретился с 30 тысячами жителей Подола, исходил весь район. Придя в Киевсовет после Майдана, думал, что будет класс. Оказалось, что там — в большинстве своем ущербные приземленные люди, пришедшие красть землю и деньги. В первые же недели ко мне пришел один из застройщиков. Он мне рассказал, что депутаты Киевсовета потребовали у него 100 тысяч долларов за то, что не будут создавать ему проблем. Назвал фамилии, а я тут же, мгновенно дал это в прессу.

Я увидел все это, как люди пытаются выкручивать себе взятки, обманывать, увидел, какие они низкие люди. Кроме того, я один проголосовал против переименования Московского проспекта в честь Бандеры. Потом я подумал о том, а что я, самодостаточный человек, здесь делаю? У меня много денег, у меня много недвижимости, я независим ни от кого. Зачем я просиживаю здесь время с людьми, которые мне неприятны? И к тому же участвую в принятии решений, которые идут не во благо моего любимого города?

Я понял, что надо валить отсюда. Проезжая позже мимо здания Киевсовета, я ощутил счастье, что я не там. Это было освобождение. Жизнь короткая на самом деле. Дни, недели, годы бегут... Лучше общаться со своими детьми, со своей семьей. К тому же у меня столько интервью с такими великими людьми. Я упиваюсь этим… Разве можно менять это на присутствие в твоей жизни неинтересных противных людей?

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в борьбе за место в Раде кандидаты подкупают избирателей. Перед выборами в Раду кандидаты и агитаторы уже 1700 раз нарушили закон.

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