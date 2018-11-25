В ФСБ заявили, что украинские корабли "пошли назад в Бердянск"
Российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива
В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что три судна ВМС Украины, направлявшиеся из порта Бердянска на Азовском море в сторону Керченского пролива, "легли на обратный курс".
Об этом вечером 25 ноября говорится заявлении пресс-центра ФСБ.
"Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск", – говорится в сообщении.
Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках.
Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".
Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.