В ФСБ заявили, что украинские корабли "пошли назад в Бердянск"

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что три судна ВМС Украины, направлявшиеся из порта Бердянска на Азовском море в сторону Керченского пролива, "легли на обратный курс".

Об этом вечером 25 ноября говорится заявлении пресс-центра ФСБ.

"Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск", – говорится в сообщении.

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Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках.