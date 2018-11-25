В ФСБ заявили, что украинские корабли "пошли назад в Бердянск"

Вчера, 22:26

Российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива

Фото: pixabay.com (иллюстрация)
Фото: pixabay.com (иллюстрация)

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что три судна ВМС Украины, направлявшиеся из порта Бердянска на Азовском море в сторону Керченского пролива, "легли на обратный курс".

Об этом вечером 25 ноября говорится заявлении пресс-центра ФСБ. 

"Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск", – говорится в сообщении.

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Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".

Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.
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Источник:

ТАСС

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