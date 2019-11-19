Прокуратура добивается ареста Олега Ляшко: все подробности

Фото: Facebook Олега Ляшко

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18 ноября стало известно, что прокуратура хочет арестовать Олега Ляшко. Уголовное производство против лидера Радикальной партии было открыто еще 9 ноября, а во вторник, 19 ноября, Бориспольский городской суд решит, брать ли Ляшко под стражу. Его подозревают в нанесении легких телесных повреждений депутату Андрею Герусу. Все подробности преследования политика читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Ляшко: "Поправка Геруса подсаживает Украину на российскую "энергоиглу"

История началась еще 6 ноября, когда Олег Ляшко и скандальный нардеп Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Сначала лидер Радикальной партии решил узнать у действующего нардепа, за чей счет тот оплатил недешевое пребывание в зале – за собственный или за деньги налогоплательщиков. Как только речь зашла о так называемой правке Геруса и импорте электричества из России, тогдашний председатель энергетического комитета ВРУ стал заметно нервничать, а когда аргументы закончились – бросился в драку.

Вопрос лидера Радикальной партии нельзя назвать праздным. По мнению Ляшко, поправка главы энергетического комитета ВРУ Андрея Геруса о возобновлении импорта электроэнергии из РФ привела к росту поставок электричества из России, в результате чего Украина "подсаживается" на российскую "энергоиглу".

"В ноябре российский импорт вырос в геометрической прогрессии. Среднедневной импорт в ноябре в три раза больше, чем в октябре, – 4,1 млн кВт-ч и 12 млн кВт-ч", – написал политик на своей странице в Facebook 6 ноября.

По его словам, в ночь на 5 ноября был рекордный импорт электроэнергии в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России – 1216 МВт.

"НЭК "Укрэнерго" ограничила украинских производителей электроэнергии. Были остановлены производители "зеленой" генерации и ТЭС. Украинские ТЭС, в т. ч. государственная "Центрэнерго", понесли огромные убытки из-за российского импорта", – отмечал Ляшко.

Он заметил, что в убытке оказался госбюджет, ведь, по законодательству, госпредприятие "Гарантированный покупатель" оплатит всю электроэнергию "зеленым", которая из-за засилья российского импорта была произведена, но оказалась ненужной. Также в убытке оказался государственный "Энергоатом" – его не рискнули ограничивать, но заставили продавать электроэнергию на балансирующем рынке, где цена намного ниже.

По мнению политика, пролоббированный Герусом импорт электроэнергии ведет к коллапсу украинской энергосистемы в пользу России.

"Импорт электроэнергии Россия использует в качестве "энергетического оружия" – Украину посадят на импортную электроиглу, затем отключат электроэнергию и потребуют сдать России наши территории, признать Крым российским и бесплатно осуществлять транзит российского газа", – считает Ляшко.

Он назвал действия Геруса предательством национальных интересов Украины, государственной изменой, которая должна быть немедленно расследована.

"В интересах национальной безопасности Украины импорт электроэнергии из России должен быть немедленно остановлен! Сделать это можно прямо сегодня – постановлением Кабмина. А на следующей сессионной неделе в первоочередном порядке принять закон о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии (оттуда к нам транзитом идет российская электроэнергия)", – подчеркнул лидер Радикальной партии.

Он также призвал срочно созвать СНБО Украины и создать межведомственную комиссию "для немедленного решения относительно импорта, который разбалансирует украинскую энергосистему и несет прямую угрозу энергобезопасности государства".

Месть за противостояние российской агрессии?

В результате столкновения 9 ноября Киевская областная прокуратура открыла уголовное производство против Олега Ляшко. Об этом заявил сам лидер Радикальной партии – говорит, обвиняют в нападении на государственного деятеля. Хотя, как всякий может убедиться благодаря видеозаписи, толкотню, которую устроили между собой чиновник и политик, только с большой натяжкой можно назвать "нападением". Также стоит отметить, что сам Герус заявления не подавал, но производство все же было начато.

"Мне сообщили, что генпрокурор Рябошапка лично звонил бориспольскому районному прокурору с командой открыть против меня уголовное дело. Фальсифицируя против меня уголовное дело, они пытаются отвлечь внимание общественности от того факта, что Герус совершил преступление – государственную измену. Потому что тысячи людей отдали жизнь не за то, чтобы они торговали российской электроэнергией, российским газом и национальными интересами. Они не могут меня запугать. Потому что я не прекращу защищать национальные интересы Украины и каждого украинца", – заявил Ляшко.

Между тем, в пресс-службе Генпрокуратуры факт возбуждения уголовного дела отрицать не стали – говорят, процессуальное руководство осуществляется в Киевской областной прокуратуре. Уже 13 ноября Олега Ляшко вызвали в прокуратуру – для вручения подозрения.

"Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения по делу Геруса. Украину предал Герус, руками которого Россия уничтожает нашу энергонезависимость, а посадить хотят меня за то, что борюсь против этого предательства!", – написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Олега Ляшко обвиняют в нанесении легких телесных повреждений председателю энергетического комитета парламента. Согласно документам, Геруса сначала допросили в качестве свидетеля, потом – как потерпевшего. Есть еще двое свидетелей. Вероятно, речь идет о работниках зала официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Но даже на опубликованном ролике видно, что очевидцев было гораздо больше. В том числе – и помощник Олега Ляшко. Но его мнения следствие почему-то не спросило.

"Цель фальсификации уголовного производства и подозрение преследует одну цель – ограничить деятельность меня как оппозиционного политика и лидера Радикальной партии", – заявляет Олег Ляшко.

По его словам, против него и его команды фальсифицируют уголовные дела за то, что они борются против российской агрессии на энергорынке.

"Но пусть не надеются нас остановить или запугать! Мы продолжим борьбу за национальные интересы Украины", – подчеркнул лидер Радикальной партии.

Но преследованием самого лидера политсилы дело не ограничилась. 15 ноября Олег Ляшко заявил о волне сфабрикованных уголовных дел, которые посыпались на лидеров и членов политсилы. Причиной этого лидер партии считает свою борьбу против импорта электричества из России.

"В понедельник мне вручают подозрение в Бориспольской прокуратуре. Во вторник председателю исполкома Радикальной партии Олегу Аверьянову вручают подозрение по сфальсифицированному делу в Святошинской прокуратуре. По сфальсифицированных делах через день ходит на допросы наш собрат Сергей Скуратовский. Уголовное преследование грозит другим моим единомышленникам. Мы эти политические репрессии пройдем с достоинством. А черти гибнут, как роса на солнце. Я это сделаю!", – заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Политический эксперт Кирилл Сазонов тоже уверен, что это дело – показательное наказание.

"Наказание не соответствует тому, что произошло, они фактически потолкались. Все жертвы Геруса -это порванная рубашка. Мы видели все это знаменитое видео, это – "административка". Это штраф, не более того. Откуда-то нашли "легкие телесные". И пытаются вменить серьезную статью, прокуратура настроена жестко. Это политический заказ, политическая репрессия", – заявил он.

В освою очередь, 18 ноября политик заявил о том, что требует от ГПУ начать уголовное производство против Геруса за госизмену.

"Я требую от ГПУ, СБУ, НАБУ возбудить против российского "слуги" Геруса уголовное дело за измену и злоупотребление властью", – написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Олега Ляшко поддержали даже оппоненты

Между тем, политики разных взглядов и даже оппоненты Ляшко заступились за него. Говорят – стал объектом политического преследования, хотя проникся государственными интересами.

"Правящий режим пытается запугиванием, бросанием за решетку, арестами нейтрализовать всех политиков, которые способны противостоять позорной капитуляции. Олег Ляшко – один из тех, кто будет бороться за Украину! Держись, друг", – заявил экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Дерзкое пренебрежение регламентом, манипуляции, и прямой обман вызвали бурю эмоций не только у Ляшко, но и у всех адекватных украинцев", – говорит народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко.

"Андрей Герус внес поправку, которая позволяет торговать российской электроэнергией в Украине в то время, как Украина производит вдвое больше электроэнергии, чем сама потребляет. И это во время войны. Вместо того, чтобы привлекать к криминальной ответственности Геруса, а также тех, кто подписал этот недопустимый закон – теперь бросают за решетку Ляшко. Это абсурдно, это унизительно", – отметила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Экс-премьер Владимир Гройсман также отметил бесмысленность уголовного преследования Ляшко.

"Требовать тюремного заключения за его откровенную позицию по энергетической безопасности государства, пусть даже эмоциональную, это перебор", – отметил Владимир Гройсман.

Напомним, что 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую украинским потребителям закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти вдвое — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки. О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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