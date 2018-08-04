Санкции "из ада" и лекции для колорадских жуков: ТОП-5 цитат недели

Пока Венгрия не верит в перспективы вступления Украины в НАТО, Евросоюз ввел очередные санкции против российских компаний – на этот раз за строительство моста в оккупированный Россией Крым

Секретарь СНБО Александр Турчинов сравнил "референдум" на Донбассе с лекцией колорадским жукам, а вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе решительно ответила венгерскому премьеру на его заявление о членстве Украины в НАТО. Тем временем, ЕС ввел новые санкции против российских компаний, чем вызвал истерику у МИД РФ, а в США подготовили для России пакет жестких санкций "из ада". Главные цитаты уходящей недели – в дайджесте "Сегодня".

Орбан не верит во вступление Украины в НАТО

Неприятным для Украины высказыванием отличились в Венгрии – премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что стремления Украины в НАТО и ЕС нереалистичны, а Россия пытается вернуть украинцев под свое влияние.

По его словам, Россия пытается создавать вокруг себя буферные зоны за счет своих соседей, например Украины, чтобы отдалить от себя границы НАТО.

"Украинцы ясно и прямо заявили, что они не хотят быть частью этой буферной зоны, они хотят приблизиться к ЕС, НАТО и они хотят построить современную Украину. Я не верю в реалистичность стремлений украинцев присоединиться к ЕС или НАТО", – заявил Орбан.

Кроме того он считает, что Европа проводит в отношении России "примитивную" политику, говоря об исходящей от россиян угрозе для стран ЕС, в частности Польши, стран Балтии. Орбан подчеркнул, что большинство стран все же не чувствуют со стороны РФ опасности – как, например, Венгрия, Словакия, Чехия.

Стоит отметить, что ранее, еще зимой, заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля 2018 года во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето.

Впрочем, в середине июля прошел саммит НАТО, в котором принимала участие и Украина, причем итоговая декларация саммита, которую подписали все 29 стран-членов Альянса, оказалась для Украины более чем успешной.

В то же время в НАТО отмежевались от конфликта Венгрии и Украины. Альянс не может повлиять на позицию Венгрии, поскольку по правилам даже одна страна-член НАТО может блокировать любой вопрос.

Ответ Украины Орбану – как в НАТО вступала сама Венгрия

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе резко отреагировала на скандальное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Она посоветовала венгерскому премьеру вспомнить, как когда-то Венгрия после десятилетия советской оккупации вступала в НАТО и ЕС при полной поддержке демократических стран, чего сейчас добивается и Украина.

"Тогда, после десятилетий оккупации, Венгрия проходила тот же путь, что и мы сейчас. Но кто-то упорно не хочет этого видеть, пытаясь свести реформаторские усилия воюющей за свободу страны "к нулю", – написала Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер отметила, что украинские военные защищают от Путина не только Украину, но и ту же Венгрию, которая не видит угрозы от Москвы и ищет с ней компромиссы. Она пообещала, что Украина не допустит новой катастрофы из-за России.

Турчинов: Референдум на Донбассе – "провокации и чушь"

Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал чушью и провокацией предложение президента РФ Владимира Путина провести референдум на Донбассе.

"Предложение о проведении "референдума" – это провокации и чушь. Проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса – то же самое, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая", – сказал Турчинов.

Напомним, президент РФ взбудоражил общественность своим заявлением о том, что якобы на переговорах с Трампом договорился по Донбассу о "новых идеях" по урегулированию конфликта.

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В то же время, в Белом доме не поддержали идею Путина о референдуме на Донбассе. Американская администрация придерживается позиции, что Минские договоренности 2015 года не предусматривают проведения каких-либо референдумов. Кроме того, в США подчеркивают, что "референдум", который был проведен на неподконтрольной Украине территории, не имеет легитимности.

Санкции против России необходимо усиливать – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Совета Европейского Союза о введении санкций против шести российских компаний, причастных к незаконному строительству Керченского моста.

Порошенко также сообщил, что он поручил украинскому МИД усилить работу по дальнейшему ужесточению санкций против российского агрессора и любых физических или юридических лиц, связанных с попыткой аннексии и временной оккупацией украинского Крыма.

"Керченский санкционный список" открыл новую страницу нашего совместного противодействия агрессивным действиям Кремля относительно осуществления фактической блокады украинских морских портов в Азовском море", – добавил глава государства.

Напомним, в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. Последний – это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.

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Эти меры приняты в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией, действуют до 31 января 2019 года с возможностью продления. Согласно данным Совета ЕС, к настоящему моменту ограничения введены в отношении 155 физических лиц и 44 организаций.

В США подготовили для России санкции "из ада"

США готовят новые санкции против России из-за вмешательства Кремля в президентские выборы в США – законопроект уже внесен в Конгресс. Об этом рассказал сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

"Я представлю законопроект о санкциях против России, в котором есть все. Это будет законопроект о санкциях "из ада". Любую другую страну, которая попытается вмешиваться в наши выборы, должна постигнуть та же участь", – заявил сенатор.

В то же время Грэм отметил, что нынешних санкций, введенных против РФ, недостаточно для того, чтобы "Москва остановилась". Ранее также влиятельный сенатор из Демократической партии Боб Менендес объявил, что в скором времени представят законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.

В документе предполагается ужесточении санкций:

в сфере энергетического и финансового секторов экономики России;

против олигархов и государственных предприятий РФ;;

в отношении "российского суверенного долга".

Предусмотрен также запрет на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с "определенными проектами по добыче нефти в Российской Федерации". Помимо этого, предусматривается введение "секторальных санкций в отношении действующих в киберпространстве лиц" и создание в США "Национального центра по отражению российских угроз".

Напомним, сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен продвигают собственный законопроект о санкциях, направленный против России. Законопроект был представлен еще в январе – он предполагает введение санкций против России в том случае, если американские спецслужбы установят, что РФ вмешивалась в промежуточные выборы в США, которые пройдут в ноябре 2018 года.