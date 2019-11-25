Зеленский пообещал еженедельно делиться "всем, что на душе": видео

В своих роликах глава государства будет рассказывать об успехах и неудачах

Президент Украины Владимир Зеленский выложил на своей странице в Facebook новое видеообращение, в котором пообещал раз в неделю "откровенно делиться всем, что на душе".

"Буду рассказывать о наших успехах, победах, планах и неудачах (а они, конечно, тоже есть). Надеюсь, что такой формат всем "залетит") Приятного просмотра", – говорится в сообщении главы государства.

В своем ролике президент поздравил всех с возвращением кораблей, захваченных россиянами в прошлом году.

"Все как обещали, так и сделали. Сначала вернули наших пленных, политических заключенных, наших моряков, а сейчас – корабли. Да, не все там хорошо, некоторого оборудования там нет, но, как я и обещал, сейчас появятся списки, чего нет, и, во-первых, мы обратимся к России, она обязательно нам это вернет, во-вторых, в любом случае за три месяца наши военные катера будут готовы. Это радостная новость", – отметил Зеленский.

Следующей важной хорошей новостью президент назвал принятие бюджета на 2020 год.

Реклама

"Всех поздравляю, у нас есть бюджет на 2020 год. Приняли его очень быстро, приняли его нашим монобольшинством. Это очень важно – впервые за 28 лет, не месяцев, а просто за несколько дней подготовились и приняли его, без разных "хотелок", без разных "должностей". Почему – потому что очень быстро мы можем работать в нашей Верховной Раде, когда у нас есть монобольшинство. Я вас поздравляю, нашу команду", - подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что из партии "Слуга народа" исключены три депутата.

"Об этом мы можем говорить очень откровенно: третий депутат был исключен из партии "Слуга народа" , и мы этим гордимся, потому что у нас продолжается очищение, потому что мы действительно партия народная, слуга народа, мы служим народу Украины и набрали людей из народа, обычных людей", – заверил глава государства.

Отдельно президент напомнил о будущем рынке земли.

"Земля. Земля наша украинская. Тоже гордимся, приняли закон, в первом чтении, проголосовали закон о рынке земли, земельную реформу, снятие моратория на продажу земли", – напомнил он.

Рассказал Зеленский и о важных гуманитарных вещах: "Мы открыли, наконец открыли мост в Станице Луганской, европейского уровня, там построили дороги".

"Два КПВВ открыли – "Чонгар" и "Каланчак". Мы понимаем, что это не на всю жизнь, потому что мы обязательно вернем Крым и все наши территории. Но тоже гордимся тем, что мы пообещали и это сделали за несколько месяцев", – заверил он.

Глава государства напомнил о принятии двух "очень важных законов".

"Об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря и закон о демонополизации спиртовой отрасли. Очень важный закон", – подчеркнул президент.

Еще одной важной новостью Зеленский назвал "получение подтвержденной даты" встречи "Нормандской четверки".

"Получили дату, подтвержденную четырьмя странами – Украиной, Германией, Францией и Россией, дату "нормандской" встречи. Дожали. Это очень важно – разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении нашего украинского суверенитета, нашей территориальной целостности", – заявил он.

"Также на прошлой неделе погиб наш герой, наш полковник Коростелев. Мои соболезнования семье – детям, жене. Действительно, Герой Украины. И действительно, каждый день, вы знаете, такие трагические новости, они истощают каждого, они истощают Украину, потому надо заканчивать эту войну", – подчеркнул Зеленский.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама