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15-летнего парня, который убил 13-летнюю подругу под Днепром, приговорили к 10 годам тюрьмы

4 июля, 14:49

Во время ссоры подросток нанес девушке множественные удары по голове и телу, после чего задушил

Фото: Pixabay

15-летнего подростка, который убил свою 13-летнюю подругу, признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы.

Как сообщает прокуратура Днепропетровской области, 15-летнего юношу признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 115 и частью 1 статьи 185 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка, кража). Приговор вынес Днепропетровский районный суд.

Напомним, в июне 2018-го парень вместе с 13-летней школьной подругой распивали алкогольные напитки. После полуночи подростки пошли к пруду на окраине пгт Илларионово, где между ними внезапно возникла ссора, во время которой подросток нанес девушке множественные удары по голове и телу, после чего задушил. Осознавая, что потерпевшая не подает признаки жизни, парень покинул место преступления, прихватив мобильный телефон девушки.

Свою вину подсудимый не признал, однако ее полностью доказала сторона обвинения, которую поддерживала прокуратура Днепропетровской области. Суд назначил молодому человеку наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе две сестры насмерть отравили снотворным дальнобойщика из Винницкой области. Сестры решили ограбить двух мужчин и перестарались.


Также мы сообщали о страшном убийстве в Одесской области, где было найдено тело 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей за несколько дней до этого. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

А в Киеве парень получил 12 лет тюрьмы за жестокое убийство товарища. Злоумышленника задержали, когда он прятался под кроватью на месте преступления.

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Тег убийство, приговор, подросток, задушил, ссора

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