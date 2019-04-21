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Как проходит голосование на скандальном участке в Кривом Роге

Сегодня, 16:53

В первом туре участок штурмовали разгневанные граждане


Скандальный участок в Кривом Роге Днепропетровской области – в первом туре его штурмовали разгневанные граждане. Как там обстоят дела сегодня, узнавали наши журналисты.

На этот раз без опозданий. Избирательный участок, который находится в здании авиаколледжа сегодня открылся вовремя. Напомним, в первом туре, из-за ошибки членов комиссии, у входа образовалась очередь и люди начали "штурмовать" участок. На этот раз криворожане тоже начали собираться еще до 8 утра.

"Нам на работу, хозяйство свое, нужно скупиться и на работу, потому мы так рано идем – только с позитивом. Весна пришла, значит все будет хорошо", – убеждена жительница Кривого Рога Валентина Бычкова. 

"С работы отпросился, сказал, что опоздаю на час, и пришлось вот так спешить", – признается Вячеслав Мостовой.

Такое количество людей, пришедших еще до открытия, не ожидали увидеть члены избирательного участка. Однако сегодня все прошло без эксцессов.

"В 8:00 мы открылись, очереди у нас, мы не надеялись, что так много людей придет", - удивляется председатель избирательного участка Алиса Шаган.

В Кривом Роге сегодня должны проголосовать почти 600 000 украинцев. Все это происходит под бдительным оком 2 000 правоохранителей.

Как сообщалось, в Кривом Роге на выборы пригласили восьмилетнего мальчика. Поскольку паспорта у Матвея нет, он взял с собой на избирательный участок свидетельство о рождении. В результате выяснилось, что в списках избирателей указан 2001 год рождения мальчика, тогда как на самом деле он родился в 2011-м.

Также мы писали, что в Кривом Роге избирательница съела бюллетеньГорожанка явилась, чтобы проголосовать. После того, как женщина получила свой бюллетень, она его съела на глазах у членов комиссии. На данный момент на месте работают правоохранители.

Напомним, голосование во втором туре выборов президента Украины продолжается. Оно сопровождается не только нарушениями, но и курьезными моментами. "Сегодня" собрали лучшие из них.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

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Тег выборы, участок, избиратели, голосование, очереди

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Сегодня

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